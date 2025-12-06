المشجع العربي وتكلفة متابعة مونديال 2026: ما بين ألفين و4 آلاف دولار

- تكلفة حضور مباريات مونديال 2026 للمشجع التونسي تشمل تذاكر بقيمة 205 دولارات، وسفر إلى هيوستن بتكلفة 1100 دولار، وإقامة تتراوح بين 825 و1200 دولار، بإجمالي حوالي 2130 دولاراً دون المصاريف الشخصية. - المشجع المغربي سيحتاج إلى 190 دولاراً لتذاكر المباريات، وسفر إلى فيلادلفيا بتكلفة 1000 دولار، وإقامة بين 1000 و1600 دولار، بإجمالي حوالي 2190 دولاراً دون المصاريف الشخصية. - الدراسة تشير إلى أن الحد الأدنى لتكلفة حضور المباريات لأي مشجع عربي هو 2000 دولار، وقد تصل إلى 4000 دولار حسب تغييرات الأسعار.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة لقدم قرعة بطولة مونديال 2026، الذي سيُقام في أميركا والمكسيك وكندا انطلاقاً من يوم 11 يونيو/حزيران 2026، وستكون المباريات بمعظمها في المدن الأميركية المستضيفة للبطولة، ومن هنا يُمكن احتساب تكلفة المشجع العربي الذي يريد السفر لمتابعة مباريات كأس العالم ودعم منتخب بلده.

المشجع التونسي سيدفع 2130 دولاراً أميركياً

سيخوض منتخب تونس مباريات بطولة مونديال 2026، في المجموعة السادسة، وسيلعب أول مباراة في مواجهة الفائز من مسار الملحق الأوروبي (أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا)، على ملعبَي أي تي أند تي في مدينة دالاس الأميركية أو إستاديو بي بي في أي في مدينة مونتيري المكسيكية، ثم يواجه منتخب اليابان في ملعبي إن أر جي ستاديوم في هيوستن أو إستاديو بي بي في أي في مدينة مونتيري المكسيكية، ويختتم مشواره في مواجهة هولندا في ملعب أي أند تي ستاديوم في مدينة دالاس أو أرو هيد في كانساس سيتي. وفي حال قرر المشجع التونسي شراء تذاكر لهذه المباريات ستكن التكلفة: 75 دولاراً لمواجهة المنتخب الأوروبي المتأهل من الملحق (فئة رابعة)، 70 دولاراً لمواجهة منتخب اليابان (فئة رابعة)، 60 دولاراً لمواجهة منتخب هولندا (فئة رابعة)، لتصل قيمة تذاكر المباريات إلى 205 دولارات أميركية.

ويبلغ سعر تذكرة السفر إلى مدينة تقع في الوسط بين الملاعب المستضيفة لمباريات منتخب تونس (هيوستن مثلاً)، حوالى 1100 دولار أميركي كحد أدنى وممكن أن تتغير الأسعار خلال الأشهر القادمة، في وقت لو احتاج المشجع التونسي لمكان سكن عادي في مدينة هيوستن فعليه دفع مبلغ يتراوح بين 825 و1200 دولار، ما يعني أن المجموعة الذي سيدفعه المشجع التونسي سيصل إلى حوالي 2130 دولاراً أميركياً (هذا عدا المصاريف الشخصية الخاصة بحسب كل شخص).

المشجع المغربي سيدفع 2190 دولاراً أميركياً

سيخوض منتخب المغرب مباريات مونديال 2026، في المجموعة الثالثة، وسيلعب أول مباراة أمام منتخب البرازيل في ملعبي جيليت ستاديوم في مدينة بوسطن أو ميتلايف ستاديوم في مدينة نيويورك سيتي (لم يُحسم بعد)، ثم يلعب ضد اسكتلندا في ملعب لينكولين فيلد في مدينة فيلادلفيا الأميركية أو ملعب جيليت ستاديوم في بوسطن الأميركية، وأخيراً يلعب منتخب المغرب ضد هايتي في ملعبي هارد روك ستاديوم في ميامي الأميركية أو مرسيديس بنز في مدينة أتلانتا الأميركية.

وفي عملية حسابية أجراها "العربي الجديد"، فإنّ المشجع المغربي الذي يُريد السفر لمتابعة مباريات منتخب بلده سيدفع قيمة تذاكر: 70 دولاراً تذكرة لمباراة البرازيل (فئة رابعة)، 60 دولاراً لمواجهة اسكتلندا (فئة رابعة)، و60 دولاراً لمواجهة هايتي (فئة رابعة)، ليكون مجموع قيمة تذاكر دور المجموعات حوالى 190 دولاراً، مع التنويه أن هذه الأرقام هي من الموقع الرسمي لفيفا وممكن أن ترتفع أكثر في الأشهر القادمة.

ويبلغ سعر تذكرة السفر إلى مدينة تقع في الوسط بين الملاعب المستضيفة لمباريات منتخب المغرب (فيلادلفيا مثلاً)، حوالى 1000 دولار أميركي كحد أدنى (ممكن أن تتغير الأسعار أيضاً ويبقى هذا سعراً تقديرياً حسب الدراسة الخاصة الآن)، في وقت لو احتاج المشجع المغربي لمكان سكن عادي في مدينة فيلادلفيا، عليه دفع مبلغ يتراوح بين 1000 و1600 دولار، في حال كانت الإقامة للدور الأول فقط (15 يوماً تقريباً)، ما يعني أن المجموع الذي سيدفعه المشجع المغربي يُناهز الـ2190 دولاراً أميركياً (هذا عدا المصاريف الشخصية الخاصة بحسب كل شخص).

المبلغ الأدنى للمشجع العربي هو 2000 دولار وأكثر

قدم التقرير أعلاه نموذج لمشجع تونسي ومشجع مغربي، وشملت الدراسة مشجعي الدول العربية الأخرى المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ووفقاً للبحث الخاص فإنّ المبلغ الحد الأدنى الذي سيدفعه أي مشجع عربي يُفكر في السفر إلى أميركا أو كندا أو المكسيك لمتابعة مباريات مونديال 2026، هو 2000 دولار أميركي من دون احتساب المصاريف الشخصية الخاصة بحسب كل مشجع، ومن الممكن أن ترتفع التكلفة أكثر في حال تغير أسعار تذاكر المباريات وتذاكر السفر وأسعار مكان الإقامة، وعليه من الممكن أن تصل التكلفة التقديرية مع المصاريف الشخصية إلى مبلغ يتراوح بين 2500 و4000 دولار أميركي. وهنا يجب التنويه بأن الدراسة شملت تذاكر مباريات (فئة رابعة)، وتذاكر سفر على متن رحلات بأسعار منخفضة، بالإضافة لاختيار مكان إقامة الأقل سعراً عبر موقع "Booking.com" الخاص بحجز الفنادق وأماكن الإقامة والسكن خلال رحلات السفر.