المسعفون في الملاعب أبطال لقطات طريفة آخرها في الدوري السوري

- شهدت الملاعب العالمية مواقف طريفة وغريبة كان أبطالها المسعفون، مثل حادثة اصطدام سيارة الإسعاف بلاعب في الدوري السوري، مما زاد من تعقيد الوضع بدلاً من تقديم المساعدة. - تكررت مواقف مشابهة في بطولات أخرى، مثل كأس أمم أفريقيا 2015 وكأس البرتغال 2021، حيث تعطلت سيارات الإسعاف، مما اضطر اللاعبين لدفعها خارج الميدان. - أثارت هذه المواقف غضب نجوم مثل كريستيانو رونالدو، الذي حاول دفع سيارة الإسعاف بنفسه خلال مباراة في الدوري السعودي، مما يعكس التحديات التي تواجهها الفرق في مثل هذه الحالات.

تشهد مختلف الملاعب في العالم لقطات طريقة كان أبطالها المسعفون. وقد كان الدوري السوري مسرح آخر اللقطات الطريفة حيث شهدت مباراة الكرامة وحمص موقفاً غريباً. فبعد إصابة أحد اللاعبين، دخل المسعفون إلى الميدان من أجل مساعدته، إلا أن السيارة اصطدمت بلاعب آخر، وبدل أن تلعب دوراً في تقديم المساعدة إلى اللاعبين، فقد كادت سيارة المسعفين أن تعقد الوضع كثيراً. وقدجرى تداول مقطع الفيديو بشكل كبير، بما أن اللقطة تعتبر طريفة ومن النادر مشاهدتها في الملاعب إلا في مناسبات قليلة.

ومن المناسبات التي وقعت فيها هذه اللقطات، بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2015، خلال مباراة الكونغو الديمقراطية والكونغو. فقد تدخلت سيارة الإسعاف من أجل نقل لاعب الكونغو الديمقراطية غابرييل زاكواني، ولكنها إصابته في ذراعه بينما كان ساقطاً على الأرض، ولحسن حظه، فإن الإصابة لم تكن خطيرة، وهي من بين اللقطات التي ميزت النسخة المثيرة من البطولة.

وفي نصف نهائي كأس البرتغال في عام 2021 بين بورتو وسبورتينغ براغا، كان الحدث البارز في اللقاء هو تعطل سيارة الإسعاف خلال دخولها إلى الميدان من أجل نقل أحد اللاعبين خارج الميدان، واضطرّ اللاعبون إلى دفع سيارة الإسعاف إلى خارج الميدان من أجل إنهاء المواجهة. وهذا الأمر حصل في الموسم الماضي في الدوري السعودي بتعطل سيارة الإسعاف خلال مباراة بين الرائد والأخدود، وظهر اللاعبون وهم يدفعون العربة إلى خارج الميدان.

وظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، غاضباً خلال الأسبوع الماضي، في آخر لقاء مع فريقه أمام النجمة بسبب سيارة الإسعاف، بعد أن توقفت المباراة طويلاً، وحاول رونالدو دفع السيارة إلى مغادرة الميدان سريعاً، ودفعها بقوة. وتشهد الملاعب في العديد من الحالات مواقف مشابهة، بما أن المسعفين في بعض الحالات يسقطون أرضاً خلال محاولة إسعاف اللاعبين سريعاً، ولكن المواقف التي تسببها سيارات الإسعاف تكون الأكثر إثارة وخطورة في الآن نفسه.