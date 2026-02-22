المستطيل الأخضر ليس حلبة للصراع العرقي: حان وقت استئصال العنصرية

- كرة القدم تتجاوز كونها رياضة لتصبح لغة عالمية توحد الشعوب، لكن العنصرية تظل تحديًا يهدد جوهرها، مما يجعل نبذها ضرورة للحفاظ على إنسانيتنا. - الجمهور يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة العنصرية، حيث يمكنه من خلال رفض الهتافات العنصرية حماية اللاعبين نفسيًا وتحسين سمعة الأندية والدول عالميًا. - القضاء على العنصرية يتطلب خطوات عملية مثل فرض عقوبات صارمة، تعزيز التعليم الرياضي، والتضامن الجماعي، لضمان ملاعب نظيفة تحتفي بالتنوع والإبداع.

كرة القدم أكثر من مجرد رياضة؛ هي لغة عالمية توحد الشعوب خلف كرة واحدة. ومع ذلك، يطل علينا بين الحين والآخر "غول" العنصرية ليذكرنا بأن هناك فئة من الجمهور لم تستوعب بعد أن قيمة اللاعب تُقاس بجهده وعرقه فوق الميدان، لا بلون بشرته أو أصله. إن نبذ العنصرية في الملاعب ليس مجرد "رفاهية أخلاقية"، بل هو ضرورة حتمية للحفاظ على جوهر الرياضة وإنسانيتنا.

لماذا يجب أن يتصدر الجمهور معركة الوعي؟

الجمهور هو روح اللعبة ومحركها الاقتصادي والمعنوي، وبناءً عليه، تقع على عاتقه المسؤولية الكبرى في التغيير: تأثير العدوى السلوكية: المدرجات بيئة خصبة "لعقلية القطيع". عندما يرفض الجمهور بشكل جماعي أي هتاف عنصري ويقوم بإسكاته فوراً، فإنه يضع حداً للمتجاوزين ويجعل العنصرية فعلاً منبوذاً اجتماعياً قبل أن يكون معاقباً عليه قانوناً. حماية الصحة النفسية للاعبين: اللاعب هو إنسان في المقام الأول. التنمر العنصري لا يضعف أداءه الفني فحسب، بل يترك ندوباً نفسية غائرة تدمر مسيرته المهنية وحياته الشخصية. سمعة الأوطان والأندية: في عصر النقل المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد الهتاف العنصري حبيس المدرج. إنه يتحول فوراً إلى "وصمة عار" تلاحق النادي والدولة، ما يؤثر على الاستثمارات الرياضية وصورة المجتمع أمام العالم.

ما وراء الهتاف: العنصرية إفلاساً فكرياً

إن اللجوء إلى العنصرية عند خسارة الفريق أو لاستفزاز الخصم هو دليل قاطع على الإفلاس الفكري والرياضي. فالشخص الذي لا يجد وسيلة للتعبير عن غضبه سوى بالانتقاص من خلق الله هو شخص يفتقر إلى أدنى مقومات الوعي الرياضي. كرة القدم قامت على التنوع؛ فبيليه وزيدان وميسي ورونالدو ينتمون لخلفيات وأعراق مختلفة، ومن دون هذا التنوع، لم تكن اللعبة لتصل إلى ما هي عليه اليوم. "لا أحد يولد وهو يكره شخصاً آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه. الناس يتعلمون الكراهية، وإذا كان بإمكانهم تعلم الكراهية، فإنه يمكن تعليمهم الحب"، هذا ما قاله زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

خريطة الطريق نحو ملاعب نظيفة

لن تختفي العنصرية بالأمنيات، بل بخطوات عملية وحازمة، وهي: العقوبات الرادعة: يجب ألا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، بل يجب منع المشجعين المتورطين من دخول الملاعب مدى الحياة. التعليم الرياضي: زرع قيم التسامح في الأجيال الناشئة من خلال أكاديميات الكرة وروابط المشجعين الرسمية. التضامن الجماعي: ضرورة انسحاب الفريق (كتلةً واحدةً) من المباراة في حال تعرض أي لاعب لإساءة عنصرية، لإيصال رسالة بأن الكرامة أهم من النقاط الثلاث.

ختاماً، إن محاربة العنصرية في كرة القدم ليست مسؤولية "فيفا" أو الاتحادات المحلية وحدها، بل هي معركة كل مشجع يذهب إلى المدرج. لنحول ملاعبنا إلى ساحات للاحتفال بالإبداع البشري، ولنجعل من صيحاتنا دعماً للتميز، لا سهاماً مسمومة تفرق ولا تجمع.