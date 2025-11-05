المساكني يلهم لاعبي تونس بمونديال الناشئين في قطر

الدوحة

العربي الجديد

05 نوفمبر 2025
تألق المساكني يحفز نجوم تونس في مونديال الناشئين
- يوسف المساكني، نجم كرة القدم التونسية، ترك بصمة مميزة مع منتخب بلاده بمشاركته في ثماني دورات لكأس أمم أفريقيا وكأس العالم 2022، وتُوّج ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2011، مما جعله قدوة للشباب.
- تألق المساكني ألهم لاعبين شبان مثل إلياس الضاوي ولؤي الغضبان، الذين أعربوا عن طموحاتهم للسير على خطاه، مشيدين بقدراته المميزة ومساهماته التهديفية.
- تحضيرات تونس لمونديال قطر شهدت دعماً من نجوم مثل فراس بن العربي، مما حفّز اللاعبين على التألق في البطولة.

ترك نجم كرة القدم التونسية في العشرية الأخيرة يوسف المساكني (35 عاماً) بصمته مع منتخب بلاده، بعد أن نحت مسيرة بطولية بحضوره في أهم البطولات، مثل المشاركة في كأس أمم أفريقيا في دورات: 2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021 و2024، وهو اللاعب التونسي الوحيد الذي شارك في هذا العدد من بطولات كأس أفريقيا. كذلك فإنه شارك في كأس العالم قطر 2022، وتُوّج ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين في السودان عام 2011، غير أن بدايته نحو العالمية كانت خلال مشاركته في مونديال الناشئين 2007، وهي التجربة التي قادته للانتقال لاحقاً إلى الترجي التونسي، والتألق مع الفريق، ليخوض بعدها تجارب احترافية في الدوري القطري.

وألهم المساكني بتألقه اللافت مع "نسور قرطاج" عدداً من اللاعبين الشبان، خصوصاً أنه كان مميزاً في أهم البطولات من خلال مساهماته التهديفية، إذ قال لاعب منتخب تونس للناشئين إلياس الضاوي في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لدينا طموحات كبيرة وكل اللاعبين يملكون إمكانات جيدة، ونأمل أن يسير معظم اللاعبين على خُطى المساكني وبقية النجوم الذين تألقوا في البطولة سابقاً". كذلك أشاد زميله لؤي الغضبان بقدرات المساكني، وقال عنه: "هو لاعب كبير ذو قدرات مميزة".

نجوم منتخب تونس يكشفون طموحاتهم في مونديال الناشئين بقطر

وشهدت تحضيرات تونس للمشاركة في مونديال قطر الذي كان شاهداً على تسجيل "نسور قرطاج "انتصاراً كبيراً بسداسية على جزر فيجي، حضور العديد من النجوم، فبالإضافة إلى مدرب المنتخب الأول سامي الطرابلسي الذي واكب التدريبات في الدوحة، فإن فراس بن العربي زار الفريق خلال تحضيراته في الإمارات، وهي خطوة اعتبرها اللاعب مازن سلامة مميزة، ولا سيما أنه حفّزهم على التألق والتميز في البطولة.

