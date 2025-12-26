المساكني يحظى برسائل عاطفية في أمم أفريقيا: ننتظرك في المونديال

الرباط (المغرب)

نبيل التليلي

محلل وناقد رياضي تونسي. رئيس القسم الرياضي في موقع وصحيفة "العربي الجديد".
26 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:54 (توقيت القدس)
رسالة من جماهير تونسية إلى النجم يوسف المساكني عبر "العربي الجديد"
- يوسف المساكني، رمز كرة القدم التونسية، يغيب عن كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب لأول مرة منذ 2010، بعد مسيرة حافلة مع "نسور قرطاج" بسبب الإصابات وغياب التعاقدات.
- الجماهير التونسية تدعم المساكني وتطالب بعودته للمنتخب في مونديال 2026، مشيدة بأهدافه التاريخية ضد الجزائر والمغرب، ومعتبرة غيابه خسارة كبيرة.
- المساكني كان على وشك دخول تاريخ البطولة كأول لاعب يشارك تسع مرات، لكنه يسعى الآن للتعويض مع الترجي الرياضي بعد انتهاء عقده مع نادي العربي القطري.

في زاوية بعيدة عن عدسات البث المباشر، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُنقل التفاصيل الصغيرة، يحاول "العربي الجديد" أن يكون أقرب إلى الحدث. من أرض كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، نرافق البطولة لحظة بلحظة، ليس فقط عبر ما يجري داخل المستطيل الأخضر، بل من خلال ما يدور في الكواليس، في الممرات، وعلى هامش المباريات، حيث تُصنع القصص التي لا تظهر على الشاشة.

وتلقّى النجم التونسي، يوسف المساكني (35 عاماً)، رسائل دعم من جماهير "نسور قرطاج"، التي حرصت على توجيهها له عبر "العربي الجديد"، بعد غياب المهاجم عن تشكيلة المدرب سامي الطرابلسي، المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب.

واعتبر أحد المشجعين في حديثه مع "العربي الجديد"، أن يوسف المساكني يُعد رمزاً في كرة القدم التونسية، وكان لا بد من توجيه الدعوة له حتى يكون مع "نسور قرطاج" في رحلتهم ببطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، فيما اعتبر مشجع آخر، أنه لا يمكن نسيان ما فعله صاحب الـ35 عاماً مع منتخب بلاده، وتذكر هدفه الشهير في شباك الجزائر، فيما طالب العديد من المشجعين، بضرورة حضوره مع المنتخب في مونديال 2026.

ويغيب المساكني عن منتخب تونس للمرة الأولى منذ بطولة كأس أمم أفريقيا 2010، بعدما خاض آخر مواجهة مع "نسور قرطاج" ضد جنوب أفريقيا في النسخة الماضية من المسابقة القارية، ليبتعد بعدها عن الظهور في التشكيلات الأساسية بسبب عدة ظروف، أبرزها تعرضه لعدد من الإصابات، التي أثرت كثيراً في مسيرته على المستوى الدولي.

وكانت مشاركة المساكني مع منتخب تونس في بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، ستدخله تاريخ المسابقة القارية، وتجعل اسمه يُحفر بأحرف من ذهب، لأن صاحب الـ35 عاماً كان سيفك الشراكة مع عدد من اللاعبين، الذين شاركوا في البطولة ثماني مرات، وكاد أن يصبح أول لاعب يظهر للمرة التاسعة، بعدما لعب في نسخ: 2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021 و2023.

من مواجهة تونس وناميبيا في تصفيات المونديال، 13 أكتوبر 2025 (بدر الدين طنني/Getty)
نجم مخضرم يبعثر ترتيب القادة في منتخب تونس خلال كأس أمم أفريقيا

واختلف حصاد المساكني فردياً وجماعياً من بطولة إلى أخرى؛ ففي دورات 2010 و2013 و2023، غادر البطولة منذ الدور الأول، لكنه في الوقت ذاته قاد تونس إلى المربع الذهبي في 2019، إضافة إلى أنه سجل أهدافاً تاريخية ومميزة في مرمى المغرب في نسخة 2012 والجزائر في 2013. ولا يلوم المساكني إلا نفسه على إهدار الفرصة، فبعد نهاية عقده مع نادي العربي القطري، لم يتعاقد مع أي فريق، ومن ثمّ لم يوجه له الجهاز الفني لمنتخب تونس الدعوة للمشاركة، قبل أن يتعاقد مع الترجي الرياضي، منذ فترة قصيرة، بحثاً عن التعويض بالحضور في كأس العالم.

