المساكني ونهاية مسيرة في صمتٍ.. غاب الشغف فودع الملاعب

- غياب يوسف المساكني عن تدريبات الترجي التونسي أثار تساؤلات، حيث لم يشارك منذ تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسط غموض حول أسباب غيابه وعدم ظهوره إعلامياً. - مصادر مقربة تشير إلى أن المساكني يعاني من أزمة نفسية بعد وفاة والده، مما دفعه للتفكير في اعتزال اللعب نهائياً، رغم ترحيب جماهير الترجي بعودته. - المساكني لم يكن متحمساً للتجربة الجديدة مع الترجي، حيث افتقد الشغف للملاعب، ولم يترك بصمة واضحة منذ عودته، مما زاد من تعقيد أزمته النفسية.

غاب يوسف المساكني (35 عاماً) عن تدريبات فريقه الترجي التونسي، منذ تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ولم يُشارك اللاعب الذي جدد العهد مع فريقه خلال الميركاتو الشتوي، في تحضيرات الفريق، الذي خاض مباراة كلاسيكو تونس يوم السبت الماضي، وتنتظره مباراة قوية يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ولم تكشف إدارة الترجي رسمياً عن سبب غياب لاعبها عن التدريبات والمباريات. كما أن اللاعب نفسه لم يظهر إعلامياً منذ العودة من مصر، ولكن مصادر مقربة منه، أكدت أنه أعلم إدارة الفريق التونسي بأنه لم يعد راغباً في مواصلة المسيرة مع النادي وينوي اعتزال اللعب نهائياً. وحسب المصدر، فإن اللاعب يعاني من أزمة نفسية منذ وفاة والده منذ أسابيع قليلة، جعلته غير متحمّس للعب. ويرتبط لاعب نادي الدحيل سابقاً، بعلاقة قوية مع والده، الذي كان لاعباً دولياً سابقاً في تونس، ورحيله ترك فراغاً كبيراً.

في الأثناء، فإن مصادر خاصة، أكدت أن المساكني لم يكن مستمتعاً كثيرا باللعب في الفترة الماضية، وكان واضحاً منذ بداية السنة أنه ليس متحمساً للتجربة الجديدة مع "الأحمر والأصفر"، وأن الأزمة انطلقت قبل وفاة والده، وتعقدت بعد ذلك أكثر، إذ إنه يفتقد الشغف للملاعب، وهو ما جعله يتخذ القرار الذي لم يكن متوقعاً، بما أن الترجي استقبل لاعبه بطريقة مثالية، خاصة وأن إعلان التعاقد معه تمّ بعد أيام قليلة من تعرض النجم الجزائري يوسف بلايلي إلى إصابة خطيرة.

وبعد سنوات من اللعب في الدوري القطري، انضمّ إلى نادي الدحيل في عام 2013 في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكرة التونسية، لم يكن من السهل على اللاعب الملقب بـ"النمس" أن يجد الانسجام مع الدوري التونسي، بعد 13 سنة، مع كل التغييرات التي يشهدها. وقد كان حضوره مقتصراً على بعض المباريات في الدوري، دون أن يترك بصمة، بل إنه أضاع ركلة جزاء، ولكنه شارك في مباريات دوري الأبطال، دون أن يلعب أساسياً في أية مناسبة. ويعاني قائد منتخب تونس سابقاً، من ضعف الجهوزية البدنية بعد أن ابتعد عن النشاط الرسمي، منذ نهاية عقده مع نادي العربي القطري في الموسم الماضي، وظل يتدرب منفرداً.

وقد اختار المساكني في الأيام الماضية، الابتعاد عن التدريبات. ورغم ذلك لم يفقد المقربون منه الأمل في إقناعه بالعدول عن قراره والعودة إلى التدريبات خاصة وأن فريقه تنتظره الكثير من التحديات، مع التنافس القوي الذي يشهده الدوري التونسي، إضافة إلى رغبة الترجي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا مجدداً. ورحبت جماهير الترجي بقوة بعودة نجمها السابق، الذي ساهم في تتويج الترجي بطلاً لأفريقيا في عام 2011 على حساب الوداد، كما أنه قاد الترجي لخوض النهائي في مناسبتين (2010 و2012). ومنذ انتشار أخبار اعتزال المساكني، وجهت جماهير مختلف الفرق التونسية رسائل دعم لتعبر عن مساندتها له.