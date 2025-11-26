المساكني: أنا جندي من الوطن وفرحة جماهير تونس أفضل شعور لنا كلاعبين

- يوسف المساكني يؤكد أهمية كأس العرب 2025 في قطر كمنصة لاكتشاف المواهب وبناء الجيل المقبل، مشيراً إلى دورها في تعزيز الوحدة بين الشعوب العربية من خلال كرة القدم. - النسخة السابقة من البطولة في 2021 شهدت إقبالاً كبيراً، حيث جمعت المشجعين من أنحاء العالم العربي في أجواء حماسية، مما عزز مكانة قطر كعاصمة للرياضة العالمية بفضل منشآتها الحديثة وخبراتها الواسعة. - المساكني يعبر عن فخره بتمثيل تونس في البطولة، مشيراً إلى أن المشاركة تُعد شرفاً كبيراً وتبعث على الفرح والاعتزاز لدى الشعب التونسي.

يرى نجم منتخب تونس لكرة القدم، يوسف المساكني (35 عاماً)، أن بطولة كأس العرب 2025 في قطر، تحمل أهمية كبيرة لمستقبل اللعبة في المنطقة، لأنّها توفر منصة لاكتشاف المواهب واللاعبين الجدد، وكذلك بناء الجيل المقبل، وذلك خلال تصريحاتٍ للجنة المنظمة للبطولة.

وقال المساكني الذي يُعتبر واحداً من أهم نجوم الكرة التونسية في السنوات الماضية: "كأس العرب تحمل معنىً خاصاً للمنطقة، كملتقى للمنتخبات والمشجعين والشعوب العربية تحت مظلة واحدة تحتفي بالوحدة بين أبناء الوطن العربي. كرة القدم تشكل جزءاً رئيسياً من ثقافة وهوية العالم العربي، والشعوب العربية بصفة عامة تحب كرة القدم، وتتوافد بأعداد كبيرة لتشجيع منتخباتها خاصة عندما تكون المباريات بين منتخبات عربية".

وأردف: "تميزت النسخة السابقة من كأس العرب التي استضافتها قطر في 2021 بإقبال كبير. جمعت البطولة المشجعين من أنحاء العالم العربي للاحتفال معاً، وكانت المدرجات تمتلئ بهم في كلّ مباراة، مع حماس وشغف لافت للأنظار وأجواء رائعة. شهدت قطر كرنفالاً كروياً طوال فترة البطولة، واستطاعت قطر ترسيخ مكانتها كمهدٍ للبطولات الكبرى وباتت عاصمة للرياضة العالمية، وأثبتت حجم الإمكانات الاستثنائية التي تمتلكها بما في ذلك المنشآت والبنية التحتية الحديثة والخبرات الواسعة في صناعة الرياضة".

وفي نهاية حديثه أعرب المساكني عن فخره بارتداء قميص منتخب بلاده مؤكداً أن المشاركة في البطولة المرتقبة تبعث على مشاعر الاعتزاز والفرح لدى أبناء بلده: "المشاركة تُعد شرفاً ووساماً أحمله على صدري، أنا كجندي من جنود الوطن أسهم في إنجاز وتجاوز حدود الملعب لأغمر الشعب التونسي بالفرح والسعادة، وهي من أجمل المشاعر التي يعيشها اللاعب. عندما يفوز المنتخب التونسي، نشاهد احتفالات التونسيين بفرح وحماس في كلّ مكان، وهذا أفضل شعور لنا كلاعبين ويلازمنا طوال حياتنا، ويحفزنا لمواصلة العطاء والتميز في كلّ مباراة نخوضها".

وكانت قرعة كأس العرب قطر 2025، قد أسفرت عن حضور منتخب تونس في المجموعة الأولى، إلى جانب المنتخب القطري ممثل البلد المضيف، ومنتخبي سورية وفلسطين، ويستهل منتخب نسور قرطاج مشواره في البطولة يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول بمواجهة نظيره السوري في استاد أحمد بن علي.