المساكني أضاع فرصة كتابة التاريخ.. ماذا لو شارك في "الكان"؟

للمرة الأولى منذ نسخة 2010، سيغيب نجم منتخب تونس لكرة القدم، يوسف المساكني (35 عاماً)، عن نهائيات كأس أمم أفريقيا المتعارف عليها بـ "الكان". ولم يُشارك "النمس" في أي لقاء مع "نسور قرطاج"، منذ مباراة جنوب أفريقيا في نهائيات كأس أفريقيا 2023، والتي انتهت (0ـ0) ليودع منتخب تونس البطولة منذ الدور الأول، وبعدها غاب لاعب النادي العربي القطري سابقاً عن المباريات لأسباب مختلفة، منها الإصابات وكذلك عدم تحمّسه للعب بعد الحملة القوية، التي كان ضحية لها إثر المشاركة السلبية في "الكان".

ويطرح غياب المساكني سؤالاً: ماذا لو شارك في "كان المغرب"؟، والإجابة هي دخول التاريخ من أوسع الأبواب، لأن قائد منتخب تونس في آخر بطولة أفريقية كان سيفك الشراكة مع عددٍ من اللاعبين شاركوا بالنهائيات في ثماني مناسبات، ويُصبح أول لاعب يحضر في البطولة خلال تسع بطولات، فقد شارك "النمس" في دورات: 2010 و2012 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021 و2023.

واختلف حصاد الكساطمي فردياً وجماعياً من بطولة إلى أخرى، ففي دورات 2010 و2013 و2023، غادر البطولة منذ الدور الأول، ولكنه في الوقت ذاته قاد تونس إلى المربع الذهبي في 2019، إضافة إلى أنه سجل أهدافاً تاريخية ومميزة في مرمى المغرب في نسخة 2012 والجزائر في 2013. ولا يلوم المساكني إلا نفسه على إهدار الفرصة، فبعد نهاية عقده مع نادي العربي القطري، لم يتعاقد مع أي فريق، ومِن ثمّ لم يوجه له الجهاز الفني لمنتخب تونس الدعوة للمشاركة، قبل أن يتعاقد مع الترجي الرياضي، منذ فترة قصيرة، بحثاً عن التعويض بالحضور في كأس العالم.