المسافات بين ملاعب مونديال 2026 والبُعد عن مركز المدينة

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرعة بطولة مونديال 2026، حيثُ توزعت المنتخبات الـ42 المشاركة، بانتظار انضمام ستة منتخبات من الملحق المؤهل الذي يُلعب في شهر مارس/ آذار القادم. وكشفت القرعة عن طريق صعبة للعرب ومواجهة مُنتظرة بين المنتخبين، الجزائري والأردني، وسيكشف هذا التقرير المسافة المتوقعة بين مركز كل مدينة مستضيفة والملاعب المستضيفة لمباريات البطولة العالمية.

ملعب ليفايس ستاديوم – سان فرانسيسكو الأميركية

يبتعد ملعب ليفايس ستاديوم في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية عن وسط المدينة حوالى 68 كيلومتراً، بالتالي سيكون لدى المشجعين الذين سيتوزعون على الفنادق ويتمركزون في وسط المدينة من أجل الذهاب إلى الملعب، رحلة طويلة للوصول إلى المدرجات خلال بطولة مونديال 2026.

ملعب جيليت ستاديوم – بوسطن الأميركية

يبتعد ملعب جيليت ستاديوم في مدينة بوسطن الأميركية عن وسط المدينة حوالى 40 كيلومتراً، وبالتالي ستنتظر المشجعين الذين سيتوزعون على الفنادق ويتمركزون في وسط المدينة من أجل الذهاب إلى الملعب، رحلة تستغرق حوالى 30 دقيقة للوصول.

ملعب هارد روك ستاديوم – مدينة ميامي الأميركية

يبتعد ملعب هارد روك ستاديوم في مدينة ميامي الأميركية عن مركز وسط المدينة حوالى 30 كيلومتراً، وبالتالي ستدوم رحلة المشجعين الذين سيتوزعون على الفنادق ويتمركزون في وسط المدينة من أجل الذهاب إلى الملعب، حوالى 30 دقيقة للوصول.

ملعب أي تي أند تي ستاديوم – دالاس الأميركية

يبتعد ملعب أي تي أند تي ستاديوم عن مركز وسط مدينة دالاس الأميركية حوالى 29 كيلومتراً، وعليه ستقتصر رحلة المشجعين إلى المدرجات على حوالى 30 دقيقة تقريباً.

ملعب ميتلايف ستاديوم – نيويورك سيتي

يبتعد ملعب ميتلايف ستاديوم الذي سيحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، عن مركز وسط مدينة نيويورك سيتي حوالى 18 كيلومتراً فقط، أي إن رحلة المشجعين لن تصل إلى أكثر من 20 دقيقة تقريباً، أو ربما أقل من ذلك.

ملعب صوفي ستاديوم – لوس أنجليس الأميركية

يبتعد ملعب صوفي ستاديوم في مدينة لوس أنجليس الأميركية عن مركز وسط المدينة حوالى 19 كيلومتراً، ورحلة المشجعين لن تكون طويلة كثيراً.

ملعب إستاديو أكرون – غوادالاخارا المكسيكية

يبتعد ملعب إستاديو أكرون في مدينة غوادالاخارا المكسيكية المستضيف لمباريات مونديال 2026، عن مركز وسط المدينة حوالى 17 كيلومتراً، والرحلة إلى الملعب ستكون أقصر من أي من الملاعب المذكورة أعلاه.

ملعب إستاديوم بانورتي – مكسيكو سيتي

يبتعد ملعب إستاديوم بانورتي في مدينة مكسيكو سيتي عن مركز المدينة حوالى 15 كيلومتراً فقط، والرحلة لن تكون مزعجة أو شاقة للمشجعين.

ملعب إن أر جي – هيوستن الأميركية

يبتعد ملعب إن أر جي في مدينة هيوستن الأميركية حوالى 15 كيلومتراً، والرحلة لن تكون مزعجة أو شاقة للمشجعين.

ملعبا أرو هيد في كانساس سيتي ولينكولين فيلد في فيلادلفيا

يبتعد ملعبا أرو هيد في كانساس سيتي ولينكولين فيلد في فيلادلفيا، عن مركز وسط المدينة حوالى 11 كيلومتراً فقط.

أقرب الملاعب لوسط المدينة في مونديال 2026:

يبتعد ملعب إستاديو بي بي في أي في مدينة مونتيري المكسيكية عن مركز وسط المدينة حوالى 9 كيلومترات، أما ملعب بي أم أو فيلد في مدينة توروتو الكندية فيبتعد عن مركز وسط المدينة حوالى أربع كيلومترات فقط، وهناك ملعب بي سي بلاس في مدينة فانكوفر الكندية، الذي يبتعد عن مركز وسط المدينة حوالى 1.9 كيلومتر، بينما يبتعد ملعب مرسيديس بنز في مدينة أتلانتا الأميركية عن مركز وسط المدينة مسافة 1.6 كيلومتراً فقط، وأخيراً ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل الأميركية، الذي يبتعد عن مركز وسط المدينة حوالى 1.2 كيلومتر.