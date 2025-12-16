المرضي يوجه كلمات مؤثرة ليزن النعيمات: المغرب منتخب كبير

رياض الترك

رياض الترك
صحافي لبناني وكاتب رياضي في موقع وصحيفة العربي الجديد منذ عام 2014. مولع بالرياضة ومختص في شؤون إدارتها أيضاً.
16 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:13 (توقيت القدس)
المرضي لاعب منتخب الأردن، 12 ديسمبر 2025 (بدر الدين الطنني/Getty)
- محمود المرضي يوجه رسالة دعم لزميله يزن النعيمات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، معبراً عن افتقاده ومؤملاً عودته للمشاركة في كأس العالم 2026.
- الأردن يتأهل لنهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على السعودية، ليواجه المغرب في استاد لوسيل، حيث يسعى المرضي لتحقيق اللقب رغم قوة المنافس.
- المرضي، لاعب ذو خبرة دولية، ساهم في تأهل الأردن لكأس العالم 2026، ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب جمال السلامي.

وجّه لاعب منتخب الأردن لكرة القدم محمود المرضي (32 عاماً)، رسالة إلى زميله المصاب يزن النعيمات، على هامش فوز "النشامى" على السعودية في نصف نهائي كأس العرب 2025 لكرة القدم، والتأهل إلى اللقاء الختامي، الذي سيقام على استاد لوسيل الأيقوني المونديالي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أمام المغرب، المتأهل مسبقاً عقب تفوقه على الإمارات بثلاثية نظيفة.

وتحدّث المرضي لمراسل "العربي الجديد"، في المنطقة المختلطة للإعلاميين، بعد نهاية المباراة، مساء الاثنين، موجهاً كلمات لزميله يزن النعيمات، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة ربع النهائي أمام العراق، ما أثار تخوفاً كبيراً في الأوساط الأردنية مع إمكانية غيابه عن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل: "أقول ليزن، افتقدناك اليوم، وافتقدنا لمساتك، لكن عودتك قريبة، وعلى أمل أن نراك تراوغ في كأس العالم".

وحول مواجهة "أسود الأطلس" في اللقاء الختامي المنتظر، قال محمود المرضي في تصريحاته: "المغرب منتخب كبير، ونحن متواضعون منذ بداية البطولة، وفي كلّ مباراة نقول إنّنا نأخذها خطوة بخطوة، وإن شاء الله نستطيع تحقيق اللقب، أما وعدي لجمهور الأردن فهو أن نقدّم ما علينا، والباقي على رب العالمين".

جمال محمود أشاد بلاعبي منتخب الأردن (العربي الجديد/Getty)
جمال محمود: نجاح الأردن جاء بفضل التنظيم الدفاعي وهذا سرّ البدلاء

ويُعتبر محمود المرضي واحداً من اللاعبين المميزين والمهمين في تشكيلة المدرب المغربي، جمال السلامي، بعدما ساهم كثيراً في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وقبلها كان واحداً من العناصر الأساسية في فريق المدير الفني السابق لـ"النشامى"، الحسين عموتة، الذي وصل معه إلى نهائي كأس آسيا قبل الخسارة أمام قطر في النهائي، مع العلم بأنّه ينشط حالياً في نادي دبا الفجيرة الإماراتي، كما يمتلك خبرة دولية كبيرة، بعدما خاض مع بلاده 50 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف.

