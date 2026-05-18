المدرسة التدريبية الإسبانية الأفضل كروياً: سيطرة أوروبية صريحة

18 مايو 2026
أرتيتا وإنريكي في ملعب الإمارات في 29 أبريل 2025 (جان كاتوف/Getty)
تحقق المدرسة التدريبية الإسبانية في كرة القدم نجاحات كبيرة في الموسم الحالي، فبعد التألق في الدوريات الأوروبية القوية، فإن المدرسة الإسبانية تُسيطر أوروبياً، بما أن أربعة فرق تأهلت للمباريات الختامية في المسابقات الأوروبية يقودها مدربون من إسبانيا، وسط غياب حضور قوي من الأندية بما أن رايو فاييكانو فقط سيمثل الكرة الإسبانية في الأدوار النهائية.

وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا إسبانياً خالصاً، حيث يقود لويس إنريكي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل المحافظة على اللقب، وفي الجهة الأخرى، سيحاول مواطنه ميكيل أرتيتا قيادة أرسنال الإنكليزي إلى الحصول على أول لقب في المسابقة، ويتوقع أن يكون النهائي مشتعلاً بحثاً عن اللقب، وكل مدرب يطمح إلى تأكيد زعامته خاصة أن موسم كل فريق كان مميزاً على الصعيد المحلي، كما أن أرسنال لم يعرف الهزيمة في المسابقة.

وفي الدوري الأوروبي، أكد الإسباني أوناي إيمري تميزه في المسابقة، بما أنه قاد أستون فيلا الإنكليزي إلى النهائي لمواجهة فرايبورغ الألماني بقيادة يوليان شوستر، وأثبت إيمري أنه مختص في هذه المسابقة بعد النجاحات التاريخية التي حققها سابقاً مع إشبيلية الإسباني، ويمكنه أن يدعم أرقامه بإنجاز يرفع به حصاده من النجاحات الكبيرة.

حكيمي في بارك دي برانس في 28 أبريل 2026 (مايا هيتيج/Getty)
حكيمي مهاجماً في مواجهة بايرن.. آخر حيل إنريكي للتعامل مع الأزمات

وتأهل رايو فاييكانو لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بقيادة المدرب الإسباني إنيغو بيريز الذي سيحاول التغلب على كريستال بالاس في المباراة الختامية، ويعتبر وصول الفريق الإسباني إلى المباراة الختامية إنجازاً كبيراً، ولكن المهمة تبدو صعبة أمام الفريق الإنكليزي القوي الذي يبدو مرشحاً قوياً لحصد لقب هذه النسخة، ورغم ذلك، فإن بيريز ساهم في تأكيد أن المدرسة الإسبانية هي الأفضل حالياً في أوروبا.

