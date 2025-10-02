- شهدت مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تضامناً واسعاً مع فلسطين، حيث رفعت الجماهير لافتات ورسائل سياسية وإنسانية تعبر عن موقفها المناصر للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. - جماهير سلتيك الاسكتلندي اتهمت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتواطؤ مع إسرائيل، ورفعت لافتات تطالب بطردها من المسابقات القارية، مما أثار جدلاً واسعاً. - في تركيا، دعمت جماهير فنربخشة حقوق الفلسطينيين، بينما أظهرت جماهير رايو فاليكانو الإسباني دعمها برفع الأعلام الفلسطينية، مما يعكس دور كرة القدم كمنصة للتضامن الإنساني.

سجلت العديد من جماهير الأندية الأوروبية خلال مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، التي أقيمت مساء الخميس، تضامنها الكبير مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحت وطأة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ تحولت المشاهد القادمة من المدرجات إلى رسائل سياسية وإنسانية قوية عبّرت عن موقف الشارع الأوروبي المناصر للقضية الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة المستمرة.

واتهمت جماهير سلتيك الاسكتلندي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنّه متواطئ في الإبادة الجماعية، بسبب موقفه من إسرائيل ورفضه استبعاد المنتخب الإسرائيلي وأنديته من المسابقات القارية، وقبل انطلاق مباراة الفريق أمام سبورتينغ براغا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي لكرة القدم، رفعت مجموعة الألتراس لافتة ضخمة تحمل رسالة مباشرة ضد "يويفا"، في موقف هزّ أركان البطولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها أنصار سلتيك الجدل بمواقفهم السياسية، إذ سبق لهم الموسم الماضي أن خطفوا الأضواء في مواجهة بايرن ميونخ الألماني في البطولة الأوروبية الأعرق، وهي دوري أبطال أوروبا، حين رفعوا لافتة "ارفعوا البطاقة الحمراء بوجه إسرائيل"، وعاد المشهد بقوة هذا الموسم أمام براغا، إذ رفعت الألتراس لافتة جديدة كتب عليها مجدداً "يويفا متواطئة في الإبادة الجماعية من خلال تطبيعها مع إسرائيل، اطردوهم الآن"، لتتكرر الرسالة لكن بحدة أكبر هذه المرة.

"UEFA is complicit in genocide by normalizing Israel. Kick them out now!"



The banner displayed by Celtic FC supporters at tonight’s Braga match. pic.twitter.com/2lnCvLA8lo — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 2, 2025

من جانب آخر، اختارت جماهير فنربخشة التركي إيصال صوتها برسائل إنسانية مؤثرة خلال مباراتهم أمام نادي نيس الفرنسي في اليوروبا ليغ، إذ رفعت لافتة خلف المرمى جاء فيها "فلسطين حرة، من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة"، بينما في الجهة الأخرى ظهرت رسالة ثانية تقول "كل طفل في فلسطين يستحق الأمان، والحب، ومستقبلاً"، كما ملأت الأعلام الفلسطينية مدرجات ملعب النادي التركي، في مشهد أعاد التذكير بأن كرة القدم منصة تتجاوز حدود الملعب.

“Free Palestine – From the river to the sea, Palestine will be free.”



“Every child in Palestine deserves safety, love, and a future.”



📍Fenerbahçe, Turkey (02.10.2025) pic.twitter.com/IffcdzXOLu — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 2, 2025

"FREE PALESTINE, FROM THE RIVER TO THE SEA, PALESTINE WILL BE FREE" 🇵🇸



La banderole déployée par les supporters du Fenerbahce 🇹🇷 face à l’OGC Nice en Europa League. 👏 pic.twitter.com/DQ4eEKCdHt — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) October 2, 2025

أما جماهير فريق رايو فاليكانو الإسباني، فقد أبدعت في طريقتها الخاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وذلك خلال مواجهة الفريق أمام شكينديا المقدوني ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية (دوري المؤتمر)، وقد رفع المشجعون الإسبان الأعلام الفلسطينية لحظة دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب، في لقطة مؤثرة تجاوزت المدرجات وانتشرت على نطاق واسع، لتؤكد أن التضامن مع فلسطين أصبح جزءاً من المشهد الكروي الأوروبي.