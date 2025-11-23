أكد مدافع نادي خدمات رفح الفلسطيني، هلال الغواش (29 عاماً)، أنه لن يعتزل كرة القدم قبل أن يلعب من جديد على ملعب الشهيد محمد الدرة، الذي كان شاهداً على صولاته وجولاته في ملاعب كرة القدم، وتحوّل مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى مركز لإيواء النازحين، إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

عدسة "العربي الجديد" اصطحبت الغواش في زيارته الأولى لأحد أبرز ملاعب قطاع غزّة، وسألته عن أبرز ذكرياته في الملعب الذي احتضن ذكرياته طوال الـ13 عاماً الماضية، وعن مشاعره المتضاربة بعدما فُرش الملعب بمجموعة من الخيام التي غطّت أرضيته الخضراء، وعن آماله في المستقبل القريب بوصفه أحد أبرز الوجوه التي عرفتها ملاعب قطاع غزّة في السنوات العشر الأخيرة.

من هو هلال الغواش؟

أنا اللاعب هلال سلمان الغواش، مواليد عام 1996، عمري الآن 29 عاماً، لعبت في خدمات رفح منذ 13 عاماً، وتحصّلت على لقب الدوري الفلسطيني في 4 مناسبات، إلى جانب لقب في بطولة كأس غزّة، ولقب آخر في بطولة كأس السوبر الفلسطيني.

كيف رأيت ملعب الشهيد محمد الدرّة في زيارتك الأولى له؟

كنا ندخل هذا الملعب فنشاهد الجماهير، والباعة المتجوّلين، والأصدقاء، والأحباب، وأغلب اللاعبين الذين نعرفهم؛ لكنني دخلت الملعب اليوم فشاهدت خياماً ممزقة، وأناساً في أوضاع صعبة. أتمنى إصلاح هذه الأمر، وأن يهتم المسؤولون والقائمون على الرياضة في فلسطين أكثر بهذا الملعب، وببقية الملاعب في غزّة؛ لأن كرة القدم مجال فرح للجماهير واللاعبين (في قطاع غزّة)، وتساعد في تخفيف آلام الحرب التي طاولتهم في العامين الأخيرين.

ما الذي كان يميّز ملعب الشهيد محمد الدرة عن غيره؟

ملعب "الدرة" موجود وسط قطاع غزّة، لذلك فقد كان جامعاً لفرق الشمال والجنوب ولكل المحافظات، وتحديداً لفريق المحافظة الوسطى التي أسكن فيها، وأبرزها فرق مناطق النصيرات ودير البلح والمغازي والبريج. الملعب كان دائماً مليئاً بالجماهير، وله رونق خاص، وكان مصدر سعادة للناس كلها، وأتمنى أن يعود النشاط إليه للمساهمة في تغيير نفسية الجماهير واللاعبين.

ما أبرز ذكرياتك الشخصية في ملعب الدرّة؟

ملعب الشهيد محمد الدرة قريب من سكني، ولي ذكريات كثيرة فيه. بدايتي مع كرة القدم كانت من هذا الملعب، وأغلب ذكرياتي، وإنجازاتي الجميلة فيه. بدأت ممارسة كرة القدم هنا مع نادي شباب الزوايدة، وكنت شاهداً على إنجاز صعوده للدرجة الممتازة، وعموماً كنا نأتي في زيارات للاستمتاع بمتابعة المباريات على هذا الملعب الذي كان يميّزه مساحته الواسعة، وكان جامعاً لكل الأحباب والأصدقاء، وكنا نتابع عليه معظم المباريات للاستمتاع بكرة القدم بغض النظر عن هوية الفريقين. اليوم دخلته فوجدته مليئاً بالخيام، والأمر صعب، وكنا نأمل أن تبقى الملاعب على حالها. الملعب لم يتدمر من الناحية البنيوية في أثناء الحرب، لذلك آمل أن يستعيد عافيته في المستقبل، وأن يعود لاحتضان المباريات.

هل اعتزل الغواش كرة القدم بعد التوقف الذي دام موسمين؟

أوجه رسالة لنفسي وللاعبي قطاع غزّة، بأننا لن نستسلم وسنستمر وننتظر بفارغ الصبر عودة النشاط الرياضي من أجل ممارسة كرة القدم من جديد، ولن أعتزل كرة القدم حتى أعود للعب على ملعب الشهيد محمد الدرة. فقط نطالب المسؤولين بالاهتمام بهذا الملعب، ونحن جاهزون ولدينا الشغف نفسه والروح القتالية ذاتها التي كانت موجودة من قبل، وإن شاء الله سنعود لممارسة اللعبة مع عودة النشاط الرياضي. كرة القدم بالنسبة إلينا مثل الروح، وإن كان هناك اهتمام من الجهات المسؤولة، سيعود شغفنا مرة أخرى لأننا نحب كرة القدم من الصغر.

ما رسالة الغواش للمسؤولين؟

رسالتي للقائمين على الرياضة في الوطن العربي أو في اتحاد كرة القدم الفلسطيني، أنني آمل أن تهتموا بالملعب من جديد، وأن تعيدوا ترميمه، لأن كرة القدم تجمع الناس وتساعدهم في الفرح، والنشاط الرياضي سيساهم في إدخال الفرح بقلوب الناس واللاعبين. أنا بعيد عن الكرة بمسافات شاسعة، ولكن عودة الملاعب ستعيدني إلى اللعبة.