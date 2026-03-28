المخضرم روي هودجسون يعود إلى التدريب بعمر 78 عاماً

يعود المدرب روي هودجسون مجدداً إلى التدريب بعمر الـ78 سنة في خبر مفاجئ لكرة القدم الإنكليزية، إذ سبق أن خاض المدرب الخبير تجارب تخطت حاجز الـ48 سنة متواصلة، وهو الذي يُعد من المدربين الإنكليز المميزين والذين يملكون خبرة طويلة في الملاعب. وأعلن نادي بريستول سيتي، اليوم السبت، أحد أندية الدرجة الإنكليزية الأولى، التعاقد مع المدرب، روي هودجسون (78 سنة)، حتى نهاية الموسم، ليعود المدرب الإنكليزي الخبير إلى عالم التدريب من جديد.

ويخلف هودجسون المدرب النمساوي، غيرهارد ستروبر، الذي غادر النادي بعد سلسلة سلبية من ست مباريات من دون فوز، ما قضى فعلياً على آمال الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة للصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل. وقال هودجسون في أول رسالة له بعد تعاقد بريستول معه: "أجريت محادثات مُثمرة مع مجلس الإدارة، وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة للمساهمة حتى نهاية الموسم".

وبعودة هودجسون إلى التدريب من جديد، بعد توقفه في عام 2024، يصل إلى 50 سنة في عالم التدريب، إذ بدأ مسيرته التدريبية مع فريق هالمستاد السويدي في عام 1976، في حين لم تستمر فترة تدريبه الأولى في بريستول سيتي سوى أربعة أشهر عام 1982، قبل أن يُشرف على عدد من الأندية، من بينها إنتر ميلانو الإيطالي، بلاكبيرن، فولهام، وليفربول ووست بروميتش في إنكلترا، بالإضافة إلى أربع سنوات، قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنكلترا بين عامي 2012 و2016.

ويسعى هودجسون لبناء فريق بريستول للموسم المقبل، من أجل محاولة تجهيزه للمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى البريمييرليغ، وذلك لأنه يحتل حالياً المركز الـ16 في دوري الدرجة الإنكليزية الأولى، ولا يملك فرصة للمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى الدوري الممتاز، كما أنه في مأمن من مقاعد الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ولا يملك هودجسون إنجازات كبيرة في كرة القدم رغم مسيرته التدريبية التي امتدت لحوالي 48 سنة، إذ حقق لقب الدوري السويدي مع هالمستاد في عامي 1976 و1979، ومع نادي مالمو السويدي لقب الدوري والكأس والسوبر، في وقت حل وصيفاً مع إنتر ميلانو الإيطالي في بطولة الدوري الأوروبي (كأس أوروبا سابقاً في موسم 1996-1997)، كما حل وصيفاً في بطولة الدوري الأوروبي مع نادي فولهام الإنكليزي في موسم 2009-2010.