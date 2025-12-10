المخضرمون يَخطفُون الأضواء في كأس العرب بمهام مختلفة

- تألق سالم الدوسري (34 عاماً) في كأس العرب "فيفا قطر 2025" بمساهمته في خمسة أهداف للمنتخب السعودي، مما ساعد في تأهلهم السريع. - لعب ياسين براهيمي (35 عاماً) دور القائد في منتخب الجزائر، حيث حفّز اللاعبين وشارك كمدرب مساعد، بينما لم يكن إسلام سليماني موفقاً في البطولة. - عانى عبد الرزاق حمد الله (34 عاماً) من سوء الحظ بطرده، مما أثر على فرص المغرب، بينما لم يضف محمد النني (33 عاماً) الكثير لمنتخب مصر.

برز اللاعبون المخضرمون بشكل لافتٍ خلال بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، فقد كان لاعب منتخب السعودية، سالم الدوسري (34 عاماً)، نجم الدور الأول عندما ساهم في خمسة أهداف سجلها المنتخب السعودي، إذ صنع أربعة أهداف وسجل هدفاً، ليضع خبرته في خدمة منتخب بلاده الذي تأهل سريعاً بوصوله إلى النقطة السادسة في الجولة الثانية. وكذلك مدافع منتخب تونس، علي معلول (35 عاماً)، الذي عاد ليظهر مع "نسور قرطاج" بعد قرابة العامين، ولكنه أظهر قدرة على تقديم الإضافة، وبات قادراً على استعادة مكانه في صفوف المنتخب الأول، الذي سيشارك في كأس أفريقيا في المغرب بعد أيام قليلة.

أمّا الجزائري، ياسين براهيمي (35 عاماً)، فقد لعب دوراً مهماً في تأطير لاعبي منتخب الجزائر في البطولة، عبر تحفيزهم المتواصل حتى يقدموا أفضل المستويات، وإضافة إلى دور القائد الذي يُجيد القيام به، ظهر في بعض المناسبات في دور المدرب المساعد الذي يُحاول تحفيز بقية اللاعبين وتوجيهم على الميدان، قبل أن يشارك أساسياً في المباراة الثالثة أمام منتخب العراق، وهي مباراة القمة في الدور الأول.

في الأثناء، فإن مهاجم منتخب المغرب، عبد الرزق حمد الله (34 عاماً)، لم يكن محظوظاً بطرده في المباراة الثانية من البطولة أمام البحرين، وهذا الطرد حدّ من فرص "أسود الأطلس" في تحقيق الانتصار، ليتواصل سوء الحظ مع هذا المهاجم في كل مناسبة يحصل فيها على فرصة مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولات قوية. وبالنظر إلى المنافسة المشتعلة في الهجوم، فإن حمد الله أضاع فرصة كسب نقاط للعودة إلى المنتخب الأول، التي باتت مستحيلة.

كذلك لم يساعد إسلام سليماني (37 عاماً) منتخب الجزائر، ورغم خبرته الكبيرة في الملاعب، فإن حضوره في كأس العرب لم يكن موفقاً لحدّ الآن، في انتظار أن يستعيد مهاراته التهديفية التي عرف بها. أما محمد النني (33 عاماً)، فلم يقدم إضافة إلى منتخب مصر، إذ لعب أساسياً في أول مباراتين في كأس العرب، ولكنه لم يُنهِ المواجهتين، قبل أن يُشارك بديلاً في اللقاء الثالث دون أن يمنع منتخب بلاده من وداع المسابقة منذ الدور الأول.