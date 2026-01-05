المحمدي يكشف ما طلبه الركراكي بين الشوطين أمام تنزانيا

- تأهل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد فوز صعب على تنزانيا بهدف نظيف، حيث أظهر اللاعبون تركيزاً عالياً وشخصية قوية لتحقيق الانتصار. - حارس المرمى منير المحمدي أكد على أهمية الهدوء واستغلال الفرص، مشيراً إلى أن الفريق سيكون جاهزاً لمواجهة الكاميرون في الربع النهائي، مع وعد بتحسين الأداء والمنافسة على اللقب. - مدافع المنتخب رومان سايس أشاد بتنظيم تنزانيا الدفاعي، مشيراً إلى ضرورة تصحيح الأخطاء، وأعرب عن أسفه لإصابة زميله عز الدين أوناحي، مؤكداً على دعمه في هذه المرحلة الصعبة.

حقّق منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي (50 عاماً) تأهلاً صعباً إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المستمرة حتى 18 يناير/كانون الثاني الحالي، وذلك بعد الفوز على نظيره منتخب تنزانيا، بهدف نظيف، أمس الأحد، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب ثمن النهائي من المسابقة نفسها.

وكشف حارس مرمى منتخب المغرب منير المحمدي (35 عاماً) أن مواجهة تنزانيا لم تكن سهلة على الإطلاق، وتطلبت تركيزاً عالياً من اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز، بصرف النظر عن صعوبتها ونديتها، وأضاف قائلاً: "احتاجت هذه المباراة إلى تركيز كبير، كما أن الفوز على تنزانيا يعكس شخصية المجموعة، لكن علينا مواصلة العمل والاجتهاد إذا أردنا الذهاب بعيداً في البطولة الأفريقية".

وفي رده على سؤال "العربي الجديد" حول تعليمات المدرب وليد الركراكي خلال فترة الاستراحة بين الشوطَين، أوضح الحارس المحمدي أن الأخير شدد على ضرورة التحلي بالهدوء التام وعدم التسرع في تسجيل الهدف، وطلب من اللاعبين تكثيف الهجومات مع استغلال الفرص المتاحة جيداً، كما طلب منهم "العمل على حسن استغلال هفوات المنافس".

ووجه منير المحمدي رسالة طمأنة إلى الجماهير المغربية مفادها أنّ اللاعبين سيكونون في كامل جهوزيتهم لمواجهة منتخب الكاميرون في الربع النهائي، وأضاف: "نعد مشجعينا بأن الأداء سيتحسن في مباراة الربع النهائي، من أجل المنافسة بقوة على انتزاع اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخ الكرة المغربية".

من جانبه، أوضح مدافع منتخب أسود الأطلس رومان سايس (35 عاماً) أن منتخب تنزانيا كان منافساً شرساً بفضل تنظيمه الدفاعي الجيد، كما يهاجم جيداً، وأضاف في الصدد نفسه: "تحلى لاعبونا بالصبر لتدبير مختلف فترات اللقاء، وهو ما تحقق بانتزاع بطاقة المرور إلى ربع النهائي. صحيح أن الأداء لم يكن مثالياً في بعض فترات هذه المباراة، وهو أمر متوقع، لأنه في مثل هذه البطولات القارية لا توجد مباريات سهلة، خصوصاً في الأدوار الإقصائية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التأهل لتصحيح بعض الاختلالات"، وأعرب رومان سايس عن أسفه لتعرض زميله عز الدين أوناحي (25 عاماً) لإصابة خطيرة ستبعده نهائياً عن الكان، ويرى مدافع السد القطري أن الأهم هو دعم نجم نادي جيرونا الإسباني ومساعدته على تجاوز محنته في هذه المرحلة الصعبة، التي يمر فيها.