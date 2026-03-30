المحكمة تحسم نزاع سالا بين نانت وكارديف بقرار مفاجئ

أُسدل الستار رسمياً على قضية اللاعب الأرجنتيني الراحل إميليانو سالا بعد سبعة أعوام من المأساة، وذلك بقرار صادر عن المحكمة التجارية في نانت، قضى بإلزام نادي كارديف سيتي بدفع تعويض مالي قدره 480 ألف يورو إلى النادي الفرنسي.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الاثنين، كان كارديف سيتي قد طالب بتعويض ضخم بلغ 122 مليون يورو، بدعوى الخسائر الرياضية والمالية الناتجة عن وفاة اللاعب، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بالكامل، لتنهي النزاع القانوني الذي استمر لسنوات بين الطرفين. وتعود فصول القضية إلى 21 يناير/كانون الثاني 2019، حين توفي سالا، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً، في حادث تحطم طائرة فوق قناة المانش، أثناء توجهه إلى كارديف بعد إتمام انتقاله من نانت مقابل 17 مليون يورو، دون أن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية مع الفريق الويلزي.

وكان كارديف قد تقدم في عام 2023 بدعوى أمام القضاء الفرنسي، محمّلاً نانت المسؤولية عن تنظيم الرحلة الجوية الخاصة عبر الوسيط ويلي ماكاي، ومعتبراً أن ذلك أدى إلى خسائر كبيرة، في حين سبق لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن أقرت بصحة عقد الانتقال وقت وقوع الحادث. وبرر النادي الويلزي مطالبته المالية الضخمة بحساب افتراضي لعدد الأهداف والنقاط التي كان من الممكن أن يسهم بها سالا في بقاء الفريق ضمن الدوري الممتاز، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الحجج. وشهدت جلسة النطق بالحكم، التي عُقدت اليوم الاثنين، حضور والدة اللاعب الراحل، في مشهد إنساني مؤثر أنهى واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحزناً في تاريخ كرة القدم الحديثة.