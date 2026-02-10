المحترف الفلسطيني يخطف الأضواء في ميركاتو الدوري المصري

- شهد ميركاتو 2026 الشتوي في مصر بروز المحترفين الفلسطينيين، حيث أبرمت الأندية المصرية صفقات بارزة، منها انتقال حامد حمدان إلى بيراميدز مقابل مليون دولار، وعميد صوافطة إلى المصري البورسعيدي، ومحمد سفيان سويطي إلى غزل المحلة. - يتألق في الدوري المصري عدد من اللاعبين الفلسطينيين، مثل عدي الدباغ، مهاجم الزمالك وهداف الدوري، وآدم كايد، وبدر موسى الذي رفض بتروجت بيعه للأهلي. - يواجه الزمالك تحديات مع لاعبه السابق عمر فرج بسبب مستحقات مالية، بينما يسعى خالد النبريص مع الإسماعيلي لتجنب الهبوط.

احتل المحترف الفلسطيني موقعاً متميزاً في انتقالات ميركاتو 2026 الشتوي في مصر، الذي أغلق أبوابه رسمياً في الساعات الأخيرة، بعد 39 يوماً من الإثارة، وشهدت الكرة المصرية امتلاك الأندية سبعة محترفين فلسطينيين دفعة واحدة في صفقات كبرى أُعلن عنها، منها صفقات من خارج الدوري المحلي، وأخرى عبارة عن انتقالات داخلية لمحترفين فلسطينيين.

ويتصدر قائمة أغلى صفقات ميركاتو 2026 الشتوي في مصر على صعيد المحترف الفلسطيني، صفقة انتقال حامد حمدان، لاعب وسط نادي بتروجت، إلى نادي بيراميدز، مقابل مليون دولار أميركي (حوالي 50 مليون جنيه)، بعد منافسة شرسة جمعت بين بيراميدز والأهلي ومن قبلهما الزمالك، أسفرت في نهاية المطاف عن فوز "السماوي" بالصفقة الفلسطينية. وشهد الميركاتو الشتوي المصري صفقة انتقال فلسطينية أخرى، بطلها عميد صوافطة، لاعب السلط الأردني السابق، المنضم إلى صفوف المصري البورسعيدي، الذي يشارك في الكونفيدرالية الأفريقية، وضم نادي غزل المحلة الجناح الفلسطيني، محمد سفيان سويطي، لاعب فريق الوطن الليبي، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي أيضاً، لتعزيز مركز الجناح الهجومي في صفوفه.

وأصبح الدوري المصري يضم عدداً من المحترفين الفلسطينيين الذي لفتوا الأنظار بشدة، يتصدرهم عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، ومتصدر لائحة هدافي الدوري المصري برصيد سبعة أهداف، وهو من أبرز صفقات الزمالك في الموسم الجاري، ويلعب مع الفريق ذاته، الجناح المتألق آدم كايد، كما يبرز في الصورة لاعب فلسطيني آخر، هو بدر موسى، نجم نادي بتروجت، والذي كان الأهلي يرغب في ضمه مقابل 20 مليون جنيه، ورفض بتروجت التفريط به إلا في نهاية الموسم الجاري.

وتضم قائمة نادي الزمالك اسماً فلسطينياً، هو عمر فرج رأس الحربة الذي ضمه الزمالك في عام 2024، ولكن اللاعب قرّر فسخ عقده في وقت سابق من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، علماً بأن ناديه أيك السويدي، يطالب الزمالك بمليون دولار، قيمة رحيله قبل أكثر من عام. كما يشهد الدوري المصري اسماً آخر، هو خالد النبريص، مهاجم النادي الإسماعيلي وأمل "الدراويش" الأول، في الهروب من شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني، في الموسم المقبل.