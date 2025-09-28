المحترفون أوراق الأهلي والزمالك الرابحة في الكلاسيكو

- يشهد كلاسيكو الأهلي والزمالك في الدوري المصري مواجهة حاسمة بين المحترفين، حيث يعتمد الأهلي على مهاجمه السلوفيني نيتس جراديشار، بينما يراهن الزمالك على الفلسطيني عدي الدباغ في خط الهجوم. - في خط الوسط، يعوّل الأهلي على التونسي محمد علي بن رمضان، بينما يعتمد الزمالك على البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يُعتبر العقل المفكر للفريق. - في مركز الجناح، يبرز المغربي أشرف بن شرقي في الأهلي، بينما يعتمد الزمالك على الأنغولي شيكو بانزا كحل تهديفي جديد.

يُمثل المحترفون أوراقاً رابحة في حسم نتيجة قمة الأهلي والزمالك، المرتقبة في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2025-2026. ويدخل قطبا الكرة المصرية الكلاسيكو، الاثنين المقبل، وكل منهما يتسلح بمجموعة من المحترفين، بحثاً عن حلم الفوز وحصد ثلاث نقاط غالية، والتقدم في سباق حصد اللقب المحلي.

ويتصدر سباق المحترفين في الأهلي والزمالك خط الهجوم، حيث يراهن الأهلي على مهاجمه السلوفيني نيتس جراديشار (22 عاماً)، الذي عاد لتسجيل الأهداف في مباراته الأخيرة أمام فريق حرس الحدود، وسجل هدفين حتى الآن في الدوري هذا الموسم. في المقابل، يعتمد الزمالك على المحترف الفلسطيني عدي الدباغ (26 عاماً)، رأس حربة الفريق والورقة الرابحة، الذي سجل ثلاثة أهداف، جميعها جاءت في آخر 3 مباريات خاضها الزمالك قبل الأهلي.

ويُعوّل الفريقان كثيراً على نجمين آخرين في الوسط، فالأهلي يأمل جهوزية نجمه صانع الألعاب الموهوب، التونسي محمد علي بن رمضان (26 عاماً)، ووجوده في التشكيلة الأساسية، خصوصاً في ظل غياب إمام عاشور عن تشكيلة الأحمر للمرض، فيما يضع الزمالك آماله على البرازيلي الموهوب خوان بيزيرا (22 عاماً)، الجناح الأيمن الذي يعتبر أهم لاعبيه في الموسم الجاري بفضل موهبته الفردية، إذ سجل هدفاً وصنع هدفين في الموسم الجاري، وهو العقل المفكر في تشكيلة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وتبرز مقارنة ثالثة في عالم المحترفين في صفوف الأهلي والزمالك، وتحديداً في مركز الجناح، حيث يراهن الأهلي ومدربه عماد النحاس بشكل لافت على المغربي أشرف بن شرقي (31 عاماً)، الجناح الأيسر المنتظر أن يكون له دور، سواء لعب أساسياً أو بديلاً ضمن حلول المدرب التهديفية، بينما يعتمد الزمالك على الأنغولي شيكو بانزا (26 عاماً)، الجناح الأيسر، وهو من المحترفين الجدد المنضمين إلى الفريق في الموسم الجاري، وسجل هدفين في أول ثماني جولات، إذ يمثل حلاً تهديفياً بالنسبة إلى الأبيض في مبارياته مع يانيك فيريرا.

ويملك الأهلي في صفوفه حالياً خمسة محترفين، هم الثنائي المغربي أشرف داري، وأشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، والمالي أليو ديانغ، والسلوفيني نيتس جراديشار. بينما يضم الزمالك في صفوفه حالياً خمسة محترفين، هم التونسي سيف الجزيري، والثنائي المغربي، صلاح مصدق ومحمود بن تايك، والأنغولي شيكو بانزا، والبرازيلي خوان بيزيرا، بخلاف الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد.