- اختيار الحكم المصري أمين محمد عمر لإدارة مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026، يعكس سمعته الواسعة في أفريقيا وشخصيته الصارمة في إدارة المباريات. - عمر، الذي بدأ مسيرته التحكيمية الدولية في 2017، يتميز بقدرته على فرض الانضباط والهدوء، وشارك في بطولات دولية متعددة، بما في ذلك كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للفئات العمرية. - رغم الجدل الذي أثاره في بعض المباريات، يمتلك عمر خبرة واسعة بإدارة 269 مباراة، ويعمل أيضاً كمحامٍ، مما يعزز دقته وتمسكه بالقوانين.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري أمين محمد عمر (يبلغ من العمر 40 عاماً) لإدارة مباراة منتخب الأرجنتين أمام النمسا، المقررة يوم الاثنين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

ويُعد عمر من أبرز الحكام في مصر، ويحظى بسمعة واسعة داخل القارة الأفريقية، بسبب شخصيته الصارمة في إدارة المباريات، كما خاض أول ظهور له في كأس العالم حينما أدار لقاء كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، وكان أول حكم يطبّق عدّ الثواني الخمس المخصصة لتنفيذ رمية التماس، بعدما تأخر اللاعب الكوري هان بوم لي في استئناف اللعب.

ونال الحكم المصري الشارة الدولية منذ العام 2017، فيما بدأ قيادة مباريات الدوري المصري الممتاز عام 2013، واكتسب احتراماً كبيراً بفضل هدوئه وقدرته على فرض الانضباط، إذ يدير اللقاءات بحزم دون أن يفقد اتزانه، ما فتح أمامه باب المشاركة في بطولات دولية عدة. وشارك أمين محمد عمر في نسخ أعوام 2019 و2021 و2023 من كأس أمم أفريقيا، كما أدار مباريات في بطولات كأس العالم للفئات العمرية، قبل أن يسجل ظهوره في مونديال الكبار الحالي لأول مرة في مسيرته.

وفي مباراته الأولى بالمونديال، لم يشهر الحكم المصري إلّا بطاقة صفراء واحدة في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتردد في بدء احتساب مهلة الخمس ثوانٍ على لاعب كوريا الجنوبية عند تنفيذ رمية تماس متأخرة. ووُلد عمر في 25 سبتمبر/أيلول 1985، وهو نجل لاعب كرة قدم سابق؛ إذ كان والده محمد عمر مهاجماً في نادي الإسماعيلي المصري خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وإلى جانب عمله التحكيمي، يعمل أمين محمد عمر محامياً، وهي مهنة تبدو منسجمة مع شخصيته الدقيقة وتمسكه بالقوانين داخل الملعب.

ويمتلك الحكم المصري خبرة طويلة رغم أن اسمه لا يزال جديداً نسبياً في كأس العالم، إذ أدار 269 مباراة في مختلف المسابقات، وأشهر خلالها 980 بطاقة صفراء، إضافة إلى نحو 25 حالة طرد بحسب مانشرته شبكة تي واي سي الأرجنتينية، كما كُلّف في وقت سابق بإدارة مباريات في الدوري السعودي، إلى جانب أدوار حاسمة في بطولات الكؤوس المحلية، ما منحه خبرة في التعامل مع لاعبين من مستويات عالية.

وفي العام الماضي، أثار عمر الجدل بعد شكوى تقدم بها نادي بيراميدز المصري إلى الاتحاد المحلي عقب مباراة أدارها أمام الإسماعيلي، اتهمه خلالها النادي بالاعتداء على مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بعد طرده بسبب الاعتراض. وسيدير برفقة أمين محمد عمر في مباراة الأرجنتين والنمسا طاقم تحكيم مصري أيضاً يضم محمود أبو الرجال مساعداً أول، وأحمد حسام طه مساعداً ثانياً، بينما سيكون الإسباني أليخاندرو هرنانديز حكماً رابعاً.