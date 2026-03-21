المجبري يُربك حسابات اللموشي في بدايته مع منتخب تونس

- تعرض حنبعل المجبري، لاعب منتخب تونس، لإصابة عضلية خلال مباراة بيرنلي ضد فولهام، مما أدى لاستبداله بعد 18 دقيقة، ويُرجح غيابه عن المواجهتين الوديتين المقبلتين لتونس ضد هايتي وكندا. - الإصابة قد تمنع المجبري من المشاركة في التوقف الدولي المقبل، حيث يحتاج لعدة أيام للتعافي، مما يضع المدرب صبري اللموشي في موقف صعب بعد استبعاده لعدد من اللاعبين الأساسيين. - غياب المجبري سيكون مؤثراً على منتخب تونس، حيث أصبح لاعباً أساسياً في المباريات الأخيرة، مما قد يدفع المدرب للبحث عن بدائل لتعزيز خط الوسط.

تعرّض لاعب منتخب تونس لكرة القدم، حنبعل المجبري (23 عاماً)، إلى إصابة اليوم السبت. وبعد مرور 18 دقيقة، قرر مدرب بيرنلي، استبدال اللاعب التونسي بداعي الإصابة التي تعرّض لها، حيث لم يكن قادراً على استكمال المواجهة أمام فولهام، في منافسات الأسبوع 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وقد شارك نجم "نسور قرطاج" أساسياً مجدداً مع فريقه بعد أن نجح في قلب الطاولة في المباريات الأخيرة.

وأكد مصدر خاص، مقرّب من الاتحاد التونسي لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، أن المجبري تعرّض إلى إصابة عضلية، تجعل من الصعب عليه المشاركة مع منتخب تونس في المواجهتين الوديتين الأسبوع المقبل في تورنتو، أمام كل من هايتي وكندا، تحضيراً لكأس العالم 2026. وسينتظر الاتحاد نتائج الفحوصات التي سيقوم بها اللاعب لاحقاً في إنكلترا، لإعلان قراره النهائي، ولكن المعطيات الأولية تؤكد أنه لن يكون متاحاً في التوقف الدولي المقبل، ذلك أن مثل هذه النوعية من الإصابات تحتاج لعدة أيام حتى يكون اللاعب قادراً على المشاركة في التدريبات، بحسب تأكيدات المصدر نفسه.

وسيكون غياب المجبري مؤثراً في منتخب تونس، فقد أصبح لاعباً أساسياً في المباريات الأخيرة، ويقدم مستويات جيدة. كما أن غيابه سيورط المدرب الجديد، صبري اللموشي، الذي وجه الدعوة إلى 30 لاعباً للمشاركة في المعسكر الأول تحت قيادته. وقد استبعد اللموشي عدداً من الأسماء القوية من وسط الميدان، مثل الفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني، ولكن في حال تأكد غياب المجبري، فقد يلجأ إلى أحد اللاعبين لدعم وسط الميدان.