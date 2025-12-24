المجبري يوجه رسالة عاطفية لمشجعي تونس وكلمات شكرٍ لجماهير المغرب

- تألق حنبعل المجبري في مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، حيث ساهم في فوز تونس 3-1، وأشاد الجمهور بأدائه المميز وروحه المعنوية العالية. - تحدث المجبري عن أهمية البداية القوية والنسق العالي في تحقيق الفوز، مشيداً بالتنظيم المغربي رغم الظروف الجوية الصعبة، ووجه شكره للجماهير التونسية والمغربية على دعمهم. - غاب المجبري عن البطولة السابقة بسبب خلاف مع المدرب السابق، لكنه عاد ليصبح لاعباً أساسياً ومؤثراً تحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي.

كان لاعب بيرنلي الإنكليزي، حنبعل المجبري (22 عاماً)، نجماً في مباراة منتخب تونس أمام أوغندا، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب، وتميّز بروحه المعنوية العالية طوال المواجهة، التي شهدت انتصار تونس بنتيجة (3ـ1)، وقد أشادت جماهير تونسية عبر منصّات التواصل، بأدائه في الظهور الأول لمنتخب بلاده في النهائيات.

وتحدث "العربي الجديد" مع النجم التونسي في نهاية اللقاء، بشأن أسرار النجاح في أول لقاء، ورسالته إلى الجماهير، وقال المجبري في رسالته إلى الجماهير التي حضرت اللقاء: "الشدّة التي فرضناها منذ البداية والنسق الذي فرضناه في البداية، صنعا الفارق، الظروف كانت صعبة بسبب الأمطار، ولكن الملعب كان جيداً، شكراً للمغرب على التنظيم، الأمر ممتاز، نحن في أفضل الظروف الممكنة، هم لا يمكنهم فعل شيء للأمطار وأتمنى أن يتواصل الأمر هكذا. المشجعون كانوا في المستوى، شكراً لهم، كان من الصعب الحضور تحت الأمطار، الجماهير المغربية التي حضرت أيضاً صنعت الأجواء، شكراً لها، أكرر ليس من السهل اللعب تحت الأمطار، عودوا إلى منازلكم في سلام، وشكراً للشعب التونسي الذي يتابعنا في تونس ويقدّم لنا موجات إيجابية".

وكان المجبري قد غاب عن نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج، بعد خلاف مع المدرب السابق جلال القادري، وفضّل حينها التركيز على تجربته الجديدة في صفوف فريق إشبيلية الإسباني، قبل أن يعود في نهاية العام للمشاركة مع "نسور قرطاج"، وبات لاعباً مهماً ومؤثراً في النتائج، والمدرب سامي الطرابلسي يعتمد عليه أساسياً.