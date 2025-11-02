المجبري يكسب احترام مدرب بيرنلي ووعد مُميز بانتظاره

- استعاد حنبعل المجبري ثقته بنفسه في الدوري الإنجليزي مع بيرنلي، بعد فترة من الشك، حيث قدم أداءً جيدًا ضد أرسنال ووولفرهامبتون، مما أكسبه دعم الجماهير وتقييمًا إيجابيًا. - المدير الفني سكوت بركر أشاد بتطور حنبعل ووعده بالعودة إلى التشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى نضجه وإسهاماته في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز. - رغم خطأه في مباراة ليفربول، الذي تسبب في خسارة فريقه، إلا أن حنبعل أظهر تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مما يعزز فرصه في المشاركة بشكل أكبر.

استعاد نجم منتخب تونس حنبعل المجبري (23 سنة) الثقة بنفسه خلال الأسابيع الأخيرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وعاد تدريجياً إلى فرض نفسه في تشكيلة فريقه بيرنلي، بعدما مرّ بفترة من الشك أخرجته من حسابات الجهاز الفني لعدة مباريات.

ورغم خسارة فريقه ضد أرسنال ضمن الأسبوع العاشر للمسابقة، بنتيجة هدفين من دون رد، يوم السبت، حاز المجبري تشجيعات كبيرة من جماهير نادي بيرنلي على صفحات التواصل الاجتماعي، خصوصاً المتابعين في منصة إكس، بعدما دخل بديلاً في الدقيقة 76، وقدم مستويات جيّدة، وحصل على تقييم 6.8 من 10، وفقاً لموقع سوفا سكور العالمي.

وكشف مصدر مقرب من المجبري في حديث لـ"العربي الجديد"، يوم الأحد، أنّ المدير الفني لنادي بيرنلي، سكوت بركر، تفاعل إيجابياً مع أداء المجبري في المباراتين الأخيرتين، خاصة خلال لقاء الأسبوع الماضي ضد وولفرهامبتون، حين دخل اللاعب التونسي في الوقت البديل، لكنه صنع تمريرة سحرية ساهمت في فوز هام لبيرنلي خارج ملعبه بنتيجة (3-2).

وأوضح المصدر أن حنبعل سيعود قريباً إلى التشكيلة الأساسية لنادي بيرنلي، وفقاً لما وعده به المدرب الإنكليزي للفريق، سكوت بركر، الذي أشاد في محادثة خاصة معه بعد لقاء أرسنال، بنضج اللاعب وتطوره خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه لايزال واثقاً بإمكاناته، خصوصاً أنه شهد على مساهمته الكبيرة في الصعود إلى الدوري الممتاز، في الموسم الماضي.

وعانى حنبعل منذ مباراة ليفربول ضمن منافسات الأسبوع الرابع، بعدما سبَّب خسارة فريقه بهدف من دون رد، إذ لمس الكرة بيده في الثواني الأخيرة من اللقاء، ليسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، ومنذ ذلك الحين لم يظهر أساسياً إلا في لقاء واحد، كان ضد فريق كارديف، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنكليزية.