- تألق حنبعل المجبري في مباراة بيرنلي ضد كريستال بالاس بتسجيله هدفاً حاسماً، مما ساهم في فوز فريقه 3-2، وأظهر نشاطاً كبيراً في التحرك والمساندة الهجومية، ليكون من أبرز لاعبي المباراة. - قاد فيرجيل فان دايك ليفربول للفوز على سندرلاند بهدف وحيد برأسية بعد تمريرة من محمد صلاح، بينما واصل إرلينغ هالاند تألقه مع مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثالث في فوزهم 3-0 على فولهام. - هالاند يواصل تألقه بتسجيل 42 هدفاً في 42 مباراة هذا الموسم، متصدراً هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، مما يبرز دوره الجماعي وتطوره كلاعب شامل.

ساهم الدولي التونسي حنبعل المجبري (23 عاماً)، في انتصار فريقه بيرنلي المثير على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، بعدما وقّع على أحد أهداف اللقاء، مؤكداً حضوره الحاسم في المواجهة التي اتسمت بالإثارة حتى دقائقها الأخيرة. وجاء هدف المجبري بعد متابعة مميزة داخل منطقة الجزاء، إذ استغل تمريرة زميله ماركوس إدواردز ليسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك، ويقلص النتيجة لفريقه الذي كان متأخراً حينها بهدفين دون رد، مانحاً زملاءه دفعة قوية في توقيت مهم من المباراة.

وظهر لاعب الوسط التونسي بنشاط كبير على امتداد اللقاء، سواء من حيث التحرك دون كرة أو المساندة الهجومية، ما جعله أحد أبرز عناصر بيرنلي في المواجهة. وشهدت المباراة تقلبات عديدة في النتيجة، قبل أن يحسم بيرنلي الفوز لصالحه بنتيجة 3-2، في لقاء أكد فيه الفريق شخصيته القتالية وقدرته على العودة وحسم المباريات الصعبة، بينما خطف المجبري الأضواء بمساهمته التهديفية التي كان لها دور بارز في هذا الانتصار الثمين.

وانتصر ليفربول على نظيره سندرلاند بصعوبة بهدف وحيد، سجله الهولندي فيرجيل فان دايك من كرة رأسية، جاءت بعد تمريرة حاسمة من زميله المصري محمد صلاح. وواصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند تقديم موسم استثنائي مع ناديه ومنتخب بلاده، مؤكداً مكانته كأحد أخطر المهاجمين في كرة القدم العالمية، بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للانتصار على فولهام 3-0. وسجل هالاند الهدف الثالث لفريقه، ليصل إلى الهدف رقم 42 في 42 مباراة بمختلف المسابقات مع النادي والمنتخب، مع 8 تمريرات حاسمة، ومبتعداً بصدارة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 22 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن البرازيلي إيغور تياغو لاعب برنتفورد، في دلالة واضحة على تطور دوره الجماعي وعدم اقتصاره على اللمسة الأخيرة فقط.