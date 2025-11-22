المجبري يغيب عن قائمة تونس في كأس العرب.. إليكم السبب الحقيقي

- غياب حنبعل المجبري عن قائمة المنتخب التونسي لكأس العرب 2025، رغم التوقعات بانضمامه، بسبب عقوبة محتملة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شكوى من مشجع ليدز يونايتد. - نادي بيرنلي يرفض تحرير المجبري للمشاركة في البطولة العربية، إلا في حال إيقافه، حيث لم يصدر القرار النهائي من الاتحاد الإنجليزي بعد. - الاتحاد الإنجليزي منح المجبري مهلة حتى 28 نوفمبر للرد على الاتهامات، مما يسمح له باللعب مع بيرنلي حتى صدور القرار النهائي.

شهدت قائمة المنتخب التونسي، غياب نجم نادي بيرنلي الإنكليزي، حنبعل المجبري (22 عاماً)، عن المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم، قطر 2025، التي ستقام خلال الفترة الممتدة من الأول إلى الثامن عشر من شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل، رغم التوقعات بانضمامه إلى رفاقه في هذا الحدث المرتقب.

وكان المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، قد أعلن في مؤتمر صحافي سابق، أنّ قائمة كأس العرب، قد تشهد انضمام حنبعل، نظرًا إلى أنه بات معرّضًا لعقوبة الإيقاف فترة طويلة، من طرف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بسبب شكوى تقدم بها ضده أحد مشجعي نادي ليدز يونايتد، ما يجعله في هذه الحالة متاحًا لمنتخب بلاده، في البطولة العربية.

وبحسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، السبت، فإن بيرنلي اعتبر أن تحرير حنبعل في هذه الفترة ليس ممكنًا، وذلك بسبب عدم صدور القرار النهائي من طرف الاتحاد الإنكليزي، حتى الآن، فيما اعتبر النادي أن الفرضية الوحيدة التي سيشارك فيها النجم التونسي في كأس العرب، هي إيقافه، ما يسمح له حينها بالانضمام إلى "نسور قرطاج".

وبحسب ما كشفه مصدر مقرب من المجبري، فإن هذا النوع من العقوبات يستغرق فترة طويلة من التحقيقات داخل الاتحاد الإنكليزي، خصوصًا أن الأخير أمهل حنبعل حتى الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حتى يردّ على الاتهامات الموجهة إليه، ممّا يتيح له اللعب مع بيرنلي في الدوري الإنكليزي، إلى حين صدور القرار النهائي، الذي سيستغرق ربما أسابيع إضافية.

وكان الاتحاد الإنكليزي قد أعلن في بيان رسمي سابق أن: "لاعب بيرنلي، حنبعل المجبري، متهم بخرق قواعد اللعبة أو الانخراط في سلوك غير لائق أو مسيء أو غير لائق بالبصق على جماهير ليدز يونايتد أو تجاهها، وذلك عند الدقيقة 67 من زمن المواجهة، لدى المجبري مهلة حتى الجمعة 28 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، للرد على الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد".