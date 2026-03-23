المجبري يتلقى ضربة موجعة وفاليري يزيد من متاعب منتخب تونس

- تلقى حنبعل المجبري، نجم بيرنلي ومنتخب تونس، إصابة في أوتار الركبة ستبعده عن الملاعب لستة أسابيع، مما يهدد مشاركته في بقية الموسم ويؤثر على جاهزيته لكأس العالم 2026. - يعاني فريق بيرنلي من خطر الهبوط في الدوري الإنجليزي، ويعتبر غياب المجبري ضربة قوية للفريق الذي يعتمد عليه بشكل أساسي بعد بداية موسم صعبة. - يواجه منتخب تونس غيابات مؤثرة في صفوفه، منها المدافع يان فاليري، مما يفرض تحديات إضافية على المدرب صبري اللموشي في تشكيل الفريق للمباريات التحضيرية.

تلقى نجم وسط ميدان بيرنلي الإنكليزي، حنبعل المجبري (23 عاماً)، صدمة قوية، حيث أظهرت الفحوص أنه يحتاج إلى الراحة لمدة ستة أسابيع، وفق ما أكده مصدر خاص لـ"العربي الجديد". وكان لاعب منتخب تونس قد أصيب يوم السبت في أوتار الركبة، خلال بداية المباراة التي جمعت فريقه بنادي فولهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث استبدله المدرب بعد مرور 18 دقيقة، وهي من الإصابات التي يمكن أن تتكرر بسهولة.

وتُعتبر الضربة موجعة بالنسبة إلى نجم منتخب تونس، بما أنه حجز مكانه أساسياً في تشكيلة الفريق الإنكليزي، ويلعب باستمرار في المباريات الأخيرة، بعد بداية موسم صعب، حيث كان يعاني من التجاهل. كما أن فريق بيرنلي في حاجة إلى خدمات اللاعب التونسي من أجل تفادي الهبوط، بما أن الفريق يعاني كثيراً في الفترة الأخيرة، وبات قريباً من فقدان مكانه في الدوري الإنكليزي. والغياب لمدة ستة أسابيع، ما يعني منطقياً أن المجبري قد لا يُعاود الظهور في الموسم الحالي.

كما أن فترة الراحة الطويلة، تهدد جهوزية اللاعب قبل كأس العالم 2026، بما أن الإصابات العضلية تفرض خضوع اللاعب لراحة كاملة في بداية مرحلة التعافي، ولهذا فإن الإصابة تهدد فرص المجبري في الظهور بأفضل المستويات في كأس العالم. وكان المدرب الجديد لمنتخب تونس، صبري اللموشي، ينوي الاعتماد على لاعب بيرنلي خلال المباريات التحضيرية لكأس العالم في تورنتو، أمام هايتي يوم 28 مارس/آذار ثم كندا يوم 31 مارس، فبعد دعوة لاعب يونيون برلين الألماني، راني خضيرة فإن التوقعات الأولى كانت تُشير إلى إعادة تشكيل منتخب تونس بالاعتماد على المجبري وخضيرة وإلياس السخيري.

كما سيفتقد منتخب تونس إلى خدمات المدافع الأيمن، يان فاليري، الذي تعرّض بدوره إلى إصابة مع فريقه يونغ بويز في الدوري السويسري، وسيحتاج إلى فترة راحة تمتد لمدة ثلاثة أسابيع. ويُعتبر فاليري من العناصر الأساسية في تشكيلة "نسور قرطاج" وشارك في كل مباريات كأس أفريقيا في المغرب. ويملك منتخب "نسور قرطاج"، خيارات بديلة في مركزه بعد دعوة لاعب النادي الأفريقي، غيث الزعلوني المتألق مع فريقه، إضافة إلى عودة معز المثلوثي. وتشهد صفوف منتخب تونس خلال المعسكر الذي انطلق اليوم الاثنين، الكثير من الغيابات لأسباب مختلفة وخاصة في الدفاع، بما أن منتصر الطالبي وديلان برون يغيبان، كما أن علي العابدي يعاني من مخلفات إصابة، إضافة إلى استبعاد بعض الأسماء التي لها خبرة كبيرة، مثل الفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان.