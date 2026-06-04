المجبري يتفادى المخاطر بعد إصابته أمام النمسا

تفادى نجم منتخب تونس لكرة القدم حنبعل المجبري (21 عاماً) المخاطر بعد إصابته أمام منتخب النمسا مساء الاثنين، في لقاء ودي شهد هزيمة "نسور قرطاج" بنتيجة (0ـ1). ولم يُنه لاعب بيرنلي الإنكليزي المباراة بعد أن تعرض إلى تدخل قوي من مدافع النمسا كيفن دانسو، ليُغادر بعدها مباشرة متأثراً بالإصابة، حيث كان عاجزاً عن إكمال المواجهة.

وحسب مصدر مقرب من الاتحاد التونسي لكرة القدم لـ"العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، فإن المجبري استأنف التحضيرات مع بقية اللاعبين خلال معسكر المنتخب التونسي في بلجيكا استعداداً للمباراة الودية التي ستجمع المنتخبين البلجيكي والتونسي يوم السبت المقبل، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026، ولا يُعاني اللاعب من مشاكل صحية في الوقت الراهن قد تهدد مشاركته في كأس العالم، ما قد يشكل ضربة قوية لآمال الجماهير التونسية، حيث تجاوز مخلفات التدخل العنيف الذي تعرض له.

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في الأثناء، فإن الاعتماد على المجبري أساسياً في آخر اختبار ودي قبل انطلاق المونديال ضد بلجيكا ليس مؤكداً، والمدرب صبري لموشي قد يختار منحه راحة، خاصة بعد المجهود الذي بذله في المباراة الودية الأخيرة، كما أنه تعرّض إلى إصابة في نهاية الموسم مع فريقه الإنكليزي وغاب عن العديد من المباريات في الدوري، إضافة إلى المواجهات الودية التي خاضها "نسور قرطاج" في شهر مارس/آذار الماضي، ويمكن أن يلعب مكانه محمد الحاج محمود. ويُعتبر المجبري لاعباً أساسياً في صفوف منتخب تونس ويقدم مستويات جيدة منذ كأس أفريقيا الأخيرة، كما سبقت له المشاركة في كأس العالم 2022.