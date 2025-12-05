- أوقف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاعب بيرنلي، حنبعل المجبري، أربع مباريات وغرّمه 15 ألف جنيه إسترليني بعد اعترافه بالبصق على جماهير ليدز يونايتد في أكتوبر الماضي. - سيغيب المجبري عن مباريات بيرنلي ضد نيوكاسل، فولهام، بورنموث، وإيفرتون، مما يؤثر على فريقه الذي يحتل المركز الـ 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز. - تلقى الاتحاد شكوى من جماهير ليدز، بينما دافعت جماهير بيرنلي عن المجبري، مشيرة إلى تعرضه لإهانات عنصرية خلال المباراة.

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف لاعب وسط بيرنلي، التونسي حنبعل المجبري (22 عاماً)، أربع مباريات، إضافة إلى دفع غرامة مالية كبيرة، بعد اتهامه بارتكاب سلوك غير لائق بالبصق تجاه جماهير نادي ليدز، وذلك عند الدقيقة الـ 67 من زمن المواجهة، التي جمعت الفريقين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي، الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الجمعة: "وردت مزاعم أن اللاعب حنبعل المجبري خالف قوانين اللعبة، وتصرف بطريقة غير لائقة، وأظهر سلوكاً مسيئاً، عبر البصق على أو نحو جماهير ليدز يونايتد في الدقيقة الـ 67 تقريباً. اعترف حنبعل المجبري بالتهمة، وفرضت اللجنة التنظيمية الإيقاف أربع مباريات، وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني بعد جلسة الاستماع".

واعترف المجبري بتهمة السلوك غير اللائق، خلال تلك المباراة، وبذلك لن يكون في استطاعته العودة إلى المنافسة من جديد، حتى مباراة فريقه بيرنلي على ملعبه في "البريمييرليغ" ضد نيوكاسل يونايتد، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو التاريخ الذي يتزامن مع مشاركته المحتملة مع منتخب تونس في نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتلقى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم شكوى رسمية من جماهير ليدز يونايتد ضد المجبري، ما دفعه إلى فتح تحقيق عاجل، وإحالة الواقعة إلى الشرطة، فيما خرجت بعض صفحات جماهير بيرنلي على منصة إكس للدفاع عن اللاعب، مشيرة إلى أنه تعرض لإهانات عنصرية من مشجعي ليدز خلال اللقاء، ولا سيما بعد المواجهة الصغيرة، التي وقعت بينه وبين لاعب الفريق المنافس، السويدي غابريال غودموندسون، والتي ساهمت في توتر أجواء المباراة، فيما قام حكم اللقاء بمنحه البطاقة الصفراء نتيجة تدخله على منافسه.

وسيغيب المجبري عن أربع مباريات لفريق بيرنلي هذا الشهر، في الدوري الإنكليزي الممتاز، ضد نيوكاسل يونايتد ذهاباً، وفولهام وبورنموث وإيفرتون، ويحتل بيرنلي المركز الـ 19 في "البريمييرليغ" بعد خسارته المباريات الخمس الماضية، ويُذكر أن المجبري شارك في 53 مباراة مع فريقه بجميع المسابقات، منذ انضمامه إلى الفريق في أغسطس/ آب 2024 قادماً من مانشستر يونايتد، وسجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم ست تمريرات حاسمة.