المجبري يتألق ويقود بيرنلي إلى فوز مثير في البريمييرليغ

- تألق النجم التونسي حنبعل المجبري في مباراة بيرنلي ضد وولفرهامبتون، حيث قاد فريقه للفوز 3-2 بتمريرة حاسمة في الدقيقة 94، مما منح بيرنلي فوزاً مهماً خارج ملعبه. - رغم استبعاده من التشكيلة الأساسية منذ مباراة ليفربول، أثبت المجبري جدارته بتمريرة ذهبية لزميله بيلي فوستر، مما ساهم في تحقيق الفوز الثاني على التوالي لبيرنلي. - أرسل المجبري رسالة قوية لمدربه سكوت بركر، مؤكداً قدرته على التأثير في المباريات الحاسمة رغم قلة مشاركاته.

خطف النجم التونسي حنبعل المجبري (23 سنة) الأنظار في مباراة بيرنلي ضد وولفرهامبتون، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عندما قاد فريقه إلى الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لاثنين في اللحظات الأخيرة من زمن المواجهة.

وبقي المجبري خارج حسابات المدير الفني لنادي بيرنلي سكوت بركر (45 سنة) طيلة الوقت الأصلي للمباراة، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، دخل بديلاً في الدقيقة الـ93، لكنه فاجأ مدربه بتمريرة رائعة لزميله الجنوب أفريقي بيلي فوستر الذي أحرز الهدف الثالث، ما منح بيرنلي فوزاً مهماً خارج ملعبه بمساهمة كبيرة من الشاب التونسي الذي لعب فقط دقيقة واحدة.

وتألق المجبري تحديداً في الدقيقة الـ94 حينما كانت المواجهة في ثوانيها الأخيرة، إذ تسلم الكرة في وسط الملعب، وانتظر الطلب من أحد لاعبي بيرنلي، وهو ما حدث عبر فوستر الذي حصل على تمريرة ذهبية ودقيقة من "نسر قرطاج"، أفشل بها خطة التسلل التي اعتمدها وولفرهامبتون، ليخطف بيرنلي فوزه الثاني على التوالي والثالث منذ انطلاق الموسم.

ووجّه المجبري بذلك رسالة إلى مدربه الإنكليزي سكوت بركر، الذي أخرجه من التشكيلة الأساسية للفريق في الدوري منذ مباراة ليفربول ضمن منافسات الأسبوع الرابع التي تسبب خلالها في خسارة فريقه بهدف من دون رد عندما لمس الكرة بيده في الثواني الأخيرة من اللقاء، ليسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، ومنذ ذلك الحين، لم يظهر اللاعب التونسي أساسياً إلا في لقاء واحد كان ضد فريق كارديف، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنكليزية.