تلقى نجم منتخب تونس لكرة القدم، حنبعل المجبري (23 عاماً)، أخباراً غير سارة في الأسابيع الماضية، كانت بدايتها بإصابته الخطيرة مع فريق بيرنلي، ما فرض غيابه عن معسكر "نسور قرطاج" في بداية مشوار المدرب الجديد صبري لموشي في قيادة المنتخب، كما تأكد هبوط فريقه رسمياً إلى الدرجة الثانية بعد الهزائم التي انقاد إليها في المباريات الأخيرة، حيث وجد صعوبة منذ بداية الموسم في الابتعاد عن المراتب الأخيرة في الترتيب.

وبعد هبوط فريقه، قد تعرف مسيرة المجبري مُنعرجاً حاسماً، بما أنه لن يكون مستعداً لمواصلة النشاط في الدرجة الثانية بعد أن خاض تجربتين سابقتين، مع برمنغهام مُعاراً من مانشستر يونايتد، وكذلك في الموسم الماضي مع نادي بيرنلي وساهم في صعود الفريق إلى الدرجة الأولى. وبعد أن خاض تجربة مثيرة هذا الموسم، سيكون اللعب في الدرجة الثانية، بمثابة الضربة القوية في مسيرته وخطوة إلى الوراء.

ووفقاً لمعلومات خاصة لـ"العربي الجديد"، فإن المجبري لا ينوي البقاء مع الفريق، وسيحاول خوض تجربة في إحدى الدوريات القوية، إذ يريد تعويض تجربته الفاشلة مع نادي إشبيلية الإسباني في النصف الثاني من موسم 2023ـ2024. وقد يخوض تجربة في الدوري الفرنسي. وستكون المشاركة في كأس العالم 2026، فرصة مناسبة بالنسبة إلى النجم التونسي من أجل رفع أسهمه عالياً ويفوز بعقد جديد يضمن له مواصلة مسيرته في صفوف فريق قوي. ويُعتبر المجبري من بين نجوم منتخب تونس وقد فرض حضوراً قوياً في تشكيلة "نسور قرطاج" في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.