المجبري والتصريحات النارية: كواليسها وموقف الاتحاد التونسي منها

- أثار حنبعل المجبري جدلاً بتصريحاته حول صعوبة ظروف العمل في منتخب تونس، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها اللاعبون في التحضيرات للبطولات الكبرى مثل كأس العرب وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم. - دعم الاتحاد التونسي تصريحات المجبري، معتبراً إياها شجاعة، حيث تعكس موقف اللاعبين من سوء البنية التحتية، مطالبين بتحسين الظروف من قبل وزارة الشباب والرياضة. - اشتكى اللاعبون من سوء أرضية الملاعب والحافلات وغياب التجهيزات الرياضية، بينما يسعى الاتحاد لعقود رعاية جديدة لتحسين الوضع بدعم من الدولة.

خلّف النجم التونسي حنبعل المجبري (23 سنة) جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي بالبلاد، بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة التي انتقد فيها ظروف العمل والتحضيرات في منتخب "نسور قرطاج"، قبل المشاركة في بطولات كأس العرب وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

وقال حنبعل في تصريح للإعلاميين بعد ودية الأردن: "هناك الكثير من الأمور التي لا يعرفها الشعب التونسي. نحن اللاعبون نقدم كل ما لدينا من مجهود، اتحاد الكرة واللاعبون يتعاونون، لكن الأمر ليس هيناً، الظروف صعبة جداً، ربما سترون كيف سنسافر إلى فرنسا لمواجهة منتخب البرازيل، ولا أعتبر أن هذا من مسؤولية الاتحاد، نريد إسعاد الجمهور، نقدّر ظروف البلاد، لهذا لا نحب الشكوى كثيراً".

وأضاف ذاكراً: "جميع أندية تونس تلعب على هذه الأرضية، من الصعب الحفاظ على ملعب بهذه الجودة. رادس 60 ألف مقعد. من الصعب أن نلعب على ملعب كهذا، وهذا أمر محزن، لكننا نعلم أن هذه هي حالة البلاد، ولا يمكننا قول شيء. بعد ذلك، لا أبحث عن أي أعذار. الأمر يعود إلينا لنكون أفضل، ولنبذل كل ما لدينا، لكن الأمر صعب، صعب جداً".

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد" الاثنين، فإن الاتحاد التونسي يدعم بقوة كلام المجبري ويعتبره موقفاً شجاعاً منه بهدف الدفاع عن مصالح المنتخب، والبحث عن تطوير الظروف المتاحة لكتيبة "نسور قرطاج" على مستوى البنية التحتية، وهي مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، ولا تخص الاتحاد التونسي بالأساس.

وبحسب المعلومات نفسها، فإنّ تصريحات المجبري تعبّر عن الموقف الذي يتبناه رفاقه من ظروف التدرب، بعدما اشتكى لاعبو المنتخب بشكل عام من الأرضية السيئة لملعب التدريبات خلال المعسكر الحالي، وكذلك حالة استاد حمادي العقربي برادس خلال المواجهة الأخيرة ضد الأردن، وقد أعلم حنبعل مسؤولي الاتحاد مسبقاً بأنه يريد التحدث للإعلام بعد نهاية المباراة، أي أن التصريح جاء برغبة شخصية منه، ما رحّب به باقي اللاعبين.

وبالإضافة إلى حالة الملعب، اشتكى لاعبو المنتخب في الكواليس من سوء الوضع في الحافلة المخصصة لهم، وكذلك غياب التجهيزات الرياضية المميزة، على عكس باقي المنتخبات العربية والأفريقية المتعاقدة مع شركات عالمية توفّر الملابس الرياضية للاعبين. وأوضح المصدر أن الاتحاد التونسي بصدد البحث عن عقود رعاية جديدة في هذا المجال، وينتظر الدعم من الدولة التونسية لتطوير الملاعب المتاحة للمنتخب.