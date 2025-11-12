المجبري مهدد بالإيقاف من الاتحاد الإنكليزي بسبب هذه التهمة

- يواجه حنبعل المجبري، نجم منتخب تونس، خطر الإيقاف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اتهامه بسلوك غير لائق تجاه جماهير ليدز خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز. - الاتحاد الإنجليزي تلقى شكوى من جماهير ليدز، وفتح تحقيقاً في الحادثة التي تضمنت اتهامات بالبصق، مع مهلة للمجبري للرد على الإجراءات التأديبية. - جماهير بيرنلي دافعت عن المجبري، مشيرة إلى تعرضه لعبارات عنصرية، خاصة بعد مناوشة مع لاعب ليدز، مما أدى إلى توتر الأجواء في الملعب.

بات نجم منتخب تونس، حنبعل المجبري (23 سنة)، مهدداً بعقوبة الإيقاف من قِبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد اتهامه بارتكاب سلوك غير لائق تجاه جماهير نادي ليدز، خلال المواجهة، التي أقيمت الشهر الماضي، ضد فريقه بيرنلي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لـ"البريمييرليغ".

وأعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن "اللاعب حنبعل المجبري متهم بخرق قواعد اللعبة، أو الانخراط في سلوك غير لائق أو مسيء، بالبصق على جماهير ليدز يونايتد أو تجاهها، وذلك عند الدقيقة الـ67 من زمن المواجهة، ولدى المجبري مهلة حتى الجمعة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للرد على الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد".

وكان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم قد تلقى شكوى من جماهير ليدز ضد المجبري، الذي فتح تحقيقاً عاجلاً، وأحال الحادثة إلى الشرطة، فيما دافعت مواقع وصفحات بمنصة إكس تابعة لجماهير بيرنلي عن حنبعل، وأكدوا أنه تعرّض لعبارات عنصرية من مشجعي ليدز، أثناء اللقاء، خصوصاً بعد المناوشة، التي حدثت بينه وبين لاعب الفريق المنافس، السويدي غابريال غودموندسون، وأدت إلى توتر الأجواء في الملعب، إذ أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه النجم التونسي، بسبب تدخله على منافسه.

وتعود قصة الخلاف بين جماهير ليدز والمجبري، حسب المصدر ذاته، إلى كونه لعب سابقاً ضد الفريق نفسه، بقميص مانشستر يونايتد، الذي يعد خصماً لدوداً لفريق ليدز يونايتد، لتقوم الجماهير كذلك بمهاجمته، خلال العام الماضي، أثناء مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الأولى، إذ لعب المجبري كذلك بمقيص بيرنلي، في مواجهة شهدت إطلاق صيحات الاستهجان بحق النجم التونسي، الذي تعامل معها حينها بكل روح رياضية.