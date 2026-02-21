المجبري ضحية إساءات عنصرية وفريقه يدعمه بخطوات جريئة وبيان قوي

- أدان نادي بيرنلي بشدة الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبه التونسي حنبعل المجبري بعد تعادل الفريق مع تشيلسي، مؤكدًا موقفه الثابت ضد التمييز وداعيًا إلى تحديد هوية المسؤولين عن هذه الإساءات. - شارك المجبري بشكل كامل في المباراة، حيث أظهر أداءً مميزًا بفضل اندفاعه البدني ورغبته في كسب الحوارات الثنائية، مما جعله لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب سكوت باركر. - سبق أن تعرض المجبري لانتهاكات عنصرية في الموسم الماضي، مما دفع الاتحاد الإنجليزي لفتح تحقيق، ويواصل النادي دعمه الكامل للاعب في مواجهة هذه التحديات.

أصدر نادي بيرنلي الإنكليزي بياناً يُدين فيه الإساءات العنصرية التي وُجهت إلى لاعبه التونسي حنبعل المجبري (23 عاماً)، عقب تعادل الفريق بنتيجة (1ـ1)، مع تشيلسي في الأسبوع 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وقد شارك المجبري أساسياً، وخاض كامل فترات اللعب. ومع ذلك، أفاد النادي بأنّ لاعب خط الوسط تعرض لإساءات عنصرية بغيضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، وفق ما نقلته صحيفة ذا صن البريطانية.

وجاء في بيان بيرنلي، الذي نُشر على موقع النادي الإلكتروني مساء السبت، ما يلي: "يشعر جميع منسوبي نادي بيرنلي بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي وُجهت إلى المجبري عبر الإنترنت، عقب مباراة اليوم في الدوري الإنكليزي الممتاز. لا مكان لمثل هذه السلوكيات في مجتمعنا، ونحن ندينها بشدة". وأضاف البيان: "يؤكد النادي موقفه الثابت والواضح، فنحن نتبنّى نهجاً لا تسامح فيه مطلقاً مع أي شكل من أشكال التمييز. وقد أبلغ النادي شركة ميتا، الشركة التي تملك إنستغرام، عن المنشور، ويتوقع دعماً قوياً منها، إلى جانب الدوري الإنكليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه. سيحظى المجبري بالدعم الكامل من النادي ومن جماهير بيرنلي التي سبق أن أدانت الإساءة. لا مكان للعنصرية".

وقدّم المجبري مستوى جيداً في هذه المباراة، وساعد فريقه بفضل اندفاعه البدني، ورغبته الجامحة في كسب الحوارات الثنائية، كما دخل في صراعات قوية طوال فترات اللعب، وهو ما جعل المدرب الإنكليزي سكوت باركر يعتمد عليه خلال كامل فترات اللعب.

وكان المجبري ضحية انتهاكات عنصرية الموسم الماضي، من قبل لاعب بريستون، المونتينغري ميلوتين أوسماييتش، في حادثة كشفها اللاعب التونسي ودفعت الاتحاد الإنكليزي إلى فتح تحقيق.