المجبري: تمثيل بلدي مرتبط بالفخر وحبي لتونس أكبر

- يعوّل منتخب تونس على نجمه حنبعل المجبري، البالغ من العمر 23 عاماً، لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026، حيث يسعى لتجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته. - بدأ المجبري مسيرته في أكاديمية باريس إف سي، وانتقل إلى موناكو بعمر 15 عاماً، قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في 2019، حيث تألق وسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023. - رغم تمثيله لمنتخبات فرنسا، اختار المجبري تمثيل تونس منذ 2021، مؤكداً ارتباطه بجذوره، وشارك في 44 مباراة دولية، متطلعاً لترك بصمته في مونديال 2026.

يعوّل منتخب تونس كثيراً على نجمه حنبعل المجبري (23 عاماً)، من أجل الذهاب بعيداً خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المجبري الذي ولد في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس لأبوين تونسيين، سيكون رفقة "نسور قرطاج" في كأس العالم، على آمل تحقيق نتيجة مختلفة. ورغم صغر سنّه، فإن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أثبت نفسه بوصفه أحد العناصر الأساسية في المنتخب التونسي الذي يسعى للوصول إلى ما لم يبلغه من قبل، وهو تجاوز دور المجموعات.

وفي حوار مع موقع اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الأربعاء، تحدث المجبري عن طفولته قائلاً: "بدلاً من العودة مباشرة إلى المنزل، كنت أبقى في الخارج وألعب كرة القدم حتى حلول الليل. كنت طفلاً عادياً، لم يكن هناك أي خطة مسبقة. كان لدي أصدقائي، وكنت أركز على حياتي بصفتي طفلاً". وبدأ المجبري مسيرته في أكاديمية نادي باريس إف سي وهو في سن السادسة، وقضى نحو سبع سنوات هناك قبل انتقاله لفترة قصيرة إلى نادي بولوني-بيلانكور.

وفي عام 2018، تعاقد معه نادي موناكو، أحد أندية الدوري الفرنسي الكبرى، بعمر 15 عاماً مقابل مليون يورو. وأضاف متحدثاً عن تلك المرحلة: "كنت أشعر بثروة موناكو، كان هناك تغيير كبير، وحلم صغير، وتعلمت الكثير هناك". ورغم أن تجربته في موناكو لم تكن الأفضل، فإن موهبته جذبت اهتمام كبار الأندية الأوروبية، بما في ذلك بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، قبل أن يختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في أغسطس/ آب 2019.

وصعد بسرعة في أكاديمية مانشستر يونايتد، وخاض أول مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2021، قبل أن يسجل أول أهدافه في الدوري في سبتمبر/ أيلول 2023 خلال خسارة أمام برايتون 1-3. وتابع: "ما زلت أشعر بالقشعريرة عندما أتذكر الهدف. لا أعرف لماذا بدأت الاحتفال ونحن خاسرون 3-0، لكن يمكن رؤية الغضب في احتفالي وكأنني أطلقت كل ما بداخلي". وتلت ذلك فترات إعارة إلى برمنغهام سيتي الإنكليزي ثم إشبيلية الإسباني، قبل انتقاله إلى بيرنلي الإنكليزي بعقد دائم لمدة أربع سنوات في أغسطس 2024. وساهم النجم التونسي في صعود بيرنلي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية موسم 2024-2025، وواصل اللعب معهم في الدرجة الأولى.

ورغم تمثيله لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 عاماً، قرر المجبري تمثيل تونس عند استدعائه لأول مرة في عام 2021. وعن هذا أضاف قائلاً: "انضممت إلى تونس لأنني اخترت ذلك بقلبي، رغم أنني عشت في فرنسا، لكن حبي لتونس أكبر". وخاض حتى الآن 44 مباراة دولية، وتُوج مرتين بجائزة "اكتشاف العام" في جوائز أفريقيا الذهبية. وأكد أنه عند ارتداء قميص تونس لا تغيب عنه جذوره: "عندما أمثل بلدي، أمثل أيضاً حيي، لأنني أعرف أنني أمثله، وهذا يرتبط بالفخر". ويأمل المجبري في ترك بصمته خلال مشاركة تونس في مونديال 2026 السابعة في تاريخها والثالثة توالياً، لكنها لم تتجاوز دور المجموعات في أي نسخة سابقة.