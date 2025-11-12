المباراة الأولى في حياة المشجع.. ذكريات لا يمحوها الحضور المتكرر

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
12 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
مشجعون يستحضرون ذكرى أول مباراة في حياتهم
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تُعتبر المباراة الأولى تجربة لا تُنسى للمشجعين، حيث تترك ذكريات إيجابية دائمة، خاصة عند حضورها في الملعب بدلاً من مشاهدتها عبر التلفاز، مما يضفي أجواءً مميزة وخاصة في البطولات الكبرى.

- استرجع مشجعو كأس العالم للناشئين 2025 ذكرياتهم عن أول مباراة حضروها، سواء كانت محلية أو دولية، معبرين عن حنينهم لتلك التجربة الفريدة التي يصعب نسيان تفاصيلها.

- تؤكد تصريحات المشجعين أن المباراة الأولى لأنديتهم المفضلة تظل محفورة في ذاكرتهم، حيث يحتفظون بتفاصيلها بدقة، مما يعكس الأجواء المشتعلة التي تحفزهم على الحضور.

تبقى المباراة الأولى مُميّزة في ذاكرة المشجعين، نظراً لأنها تُعتبر حدثاً مميزاً، خاصة إذا اقترنت بذكريات إيجابية، ذلك أن الجماهير لا يُمكن أن تنسى عادة ذكرى أول مباراة حضرتها، مهما كانت نوعية المسابقة، باعتبار أن مواكبة المباريات من المدرجات تختلف عن مشاهدتها عبر القنوات التلفزيونية، إذ إن الأجواء تكون مميزة ومختلفة، خاصة في البطولات القوية، بما أن "تيفو" بعض الجماهير يجعل الإقبال يكون متزايداً على الملاعب من أجل المشاركة في الاحتفالات، وتسجيل حضور لا يمكن أن يُنسى بسهولة.

وقد رصد "العربي الجديد" ذكريات عدد من المشجعين، الذين يتابعون مباريات كأس العالم للناشئين (قطر 2025)، والذين استرجعوا أول مباراة حضروها في الملعب، واختلفت هذه الذكريات بين المباريات المحلية والدولية، وكذلك بين الأندية والمنتخبات، إلا أن معظم الجماهير عبّروا عن شعور كبير بالحنين تجاه تجربتهم الأولى، وأنه من النادر نسيان أي من التفاصيل الخاصة بهذه المباريات.

كشف المشجعون عن جنسيتهم دون كلام (العربي الجديد/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

من أين أنت؟ جماهير مونديال الناشئين في قطر تعبر "بلا كلمات"

وتؤكد تصريحات عدد من الجماهير، الذين تحدثوا إلى "العربي الجديد"، أن معظمهم واكبوا للمرة الأولى مباريات أنديتهم المفضلة، محتفظين بأدق التفاصيل بشأن النتيجة والتاريخ وغيرهما من المعطيات، وهو أمر منطقي، بحكم أن مباريات الأندية في المواجهات المحلية تكون مُشتعلة أكثر، وتُقام في أجواء مميزة، وهي التي تحفّز الجماهير على الحضور بشكل كبير، كما أن غالبيتهم تحتفظ بكل المعطيات الخاصة بالمباراة الأولى. وعلى غرار المدربين أو اللاعبين، فإن المباراة الأولى تكون ذكرى خاصة.

دلالات

ذات صلة

ولدت الأغنية الشهيرة في قلب شوارع بوينس آيرس (العربي الجديد/Getty)

رياضة

أغنية الأرجنتين الشهيرة تعود لتصدح في كأس العالم للناشئين 2025

عادت الأغنية الأرجنتينية الشهيرة "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" (يا شباب، عدنا لنحلم من جديد) لتتردد أصداؤها في كأس العالم للناشئين 2025.

تحدثت الجماهير عن قصص قمصانها المميزة (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مشجعو مونديال الناشئين في قطر يروون حكاية قُمصانهم الخاصة

تحدث عدد من الجماهير الحاضرين في مونديال الناشئين 2025، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، مع "العربي الجديد"، حول قصص القمصان التي يرتدونها.

تحدث المشجعون عن ذكرياتهم الأولى في الملاعب (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مشجعون في مونديال الناشئين يستعيدون ذكرياتهم مع الملاعب

استعاد عدد من المشجعين ذكرياتهم في الملاعب، بعدما تحدثوا مع "العربي الجديد"، أثناء حضورهم لمشاهدة المواجهات في بطولة مونديال الناشئين 2025.

توقع عدد من المشجعين هوية بطل مونديال الناشئين في قطر (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مشجعو مونديال الناشئين في قطر يتوقعون هوية البطل... مَن هو؟

توقّع عدد من الجماهير، التي حرصت على حضور مباريات مونديال الناشئين في قطر، هوية البطل، الذي سيصعد إلى منصة التتويج، في السابع والعشرين من شهر نوفمبر.

المساهمون
المزيد في رياضة
حضور جماهيري كبير خلال مباراة لمنتخب قطر في مونديال الناشئين 2025، 9 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مونديال الناشئين يُحطم الأرقام القياسية: 250 هدفاً ونتيجة تاريخية

يو زيدي خلال مشاركتها في بطولة العالم للسباحة، 31 يوليو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

صينية ابنة الـ13 عاماً تُحطّم رقماً قياسياً آسيوياً في السباحة

أحمد سيد زيزو مع نادي الأهلي في ملعب هزاغ بن زايد (فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الأهلي يدخل طرفاً في الأزمة بين نجمه زيزو ونادي الزمالك