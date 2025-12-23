الليغا تكشف أرقام البث التلفزيوني.. كم جنى برشلونة وريال مدريد؟

- أصدرت رابطة الليغا تقريرًا يكشف عن تراجع عائدات حقوق البث التلفزيوني لموسم 2024-2025 إلى 1.432 مليار يورو مقارنة بالموسم السابق، مع استمرار ريال مدريد في الصدارة المالية رغم انخفاض مداخيله وبرشلونة. - استحوذ ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على 35% من إجمالي العائدات، مما يبرز الفجوة المالية بين الأندية الكبرى وبقية الفرق، حيث تجاوزت مداخيلهم 420 مليون يورو. - توزع العائدات بين الأندية وفقًا لمعايير تشمل النتائج الرياضية والحضور الاجتماعي، مع تخصيص 50% منها بالتساوي بين الأندية العشرين.

أصدرت رابطة الليغا أرقامها الرسمية لعائدات حقوق البث التلفزيوني لموسم 2024-2025، في تقرير يسلّط الضوء على التحولات المالية في الدوري الإسباني. وبلغ إجمالي المبالغ الموزعة 1.432 مليار يورو، مقابل 1.498 مليار يورو في الموسم السابق، ما يؤكد تراجع العائدات رغم اتساع قاعدة التوزيع. ورغم انخفاض مداخيل ريال مدريد وبرشلونة مقارنة بالموسم الماضي، فإن النادي الملكي تكبّد خسائر أقل من غريمه التقليدي، ليحافظ على صدارته في المشهد المالي للدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، أن ريال مدريد تصدر قائمة عائدات البث التلفزيوني بحصيلة بلغت 157.92 مليون يورو، متقدماً بفارق طفيف على برشلونة الذي جمع 156.45 مليون يورو، وفي المرتبة الثالثة حل نادي أتلتيكو مدريد بإيرادات وصلت إلى 108.17 ملايين يورو، فيما بدا الفارق شاسعاً بين هذا الثلاثي وبقية أندية المسابقة. وتعكس هذه الأرقام واقع السيطرة المالية للأندية الكبرى، التي تواصل فرض إيقاعها على مستوى الموارد والعائدات.

وتشير البيانات إلى أن استحواذ ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على قرابة 35% من إجمالي عائدات الليغا يعكس الفجوة الواضحة بين الأندية من حيث التأثير الرياضي والجماهيري، إذ تجاوز مجموع مداخيل الثلاثي حاجز 420 مليون يورو من أصل 1.292 مليار يورو مخصصة لأندية الدرجة الأولى، وهو ما يؤكد أن الشعبية والحضور الإعلامي والاستمرارية التنافسية لا تزال عوامل حاسمة في رسم خريطة العائدات، رغم محاولات الليغا تحقيق توازن مالي أوسع.

وفي المستوى التالي من الترتيب، حل نادي أتلتيك بيلباو رابعاً بعائدات بلغت 72.26 مليون يورو، يليه ريال سوسيداد خامساً بـ67.80 مليون يورو، ثم ريال بيتيس في المركز السادس بـ64.67 مليون يورو، وإشبيلية سابعاً بـ63.95 مليون يورو، وجاء فياريال في المرتبة الثامنة بـ57.81 مليون يورو، تلاه جيرونا تاسعاً بـ55.64 مليون يورو، وفالنسيا عاشراً بـ52.53 مليون يورو. ويُذكر أن 50% من إجمالي عائدات حقوق البث تُوزّع بالتساوي بين الأندية الـ20، فيما يُحسم مصير 25% استناداً إلى النتائج الرياضية خلال المواسم الخمسة الأخيرة، وتُخصص نسبة الـ25% المتبقية وفقاً للحضور والتأثير الاجتماعي لكل نادٍ.

وتوزعت بقية عائدات الأندية بوجود أوساسونا كالآتي: (48.09 مليون يورو)، وسيلتا فيغو (45.77 مليون يورو)، وخيتافي (45.46 مليون يورو)، وريال مايوركا (43.89 مليون يورو)، وديبورتيفو ألافيس (43.46 مليون يورو)، وإسبانيول (43.42 مليون يورو)، ورايو فاليكانو (42.70 مليون يورو)، وبلد الوليد (41.53 مليون يورو)، ولاس بالماس (40.63 مليون يورو)، ويختتم القائمة ليغانيس بـ39.93 مليون يورو.