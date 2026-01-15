الليغا تدعم فينيسيوس جونيور بعد حادثة ألباسيتي وتُندد بالعنصرية

- أدانت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" الإهانات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، مؤكدة دعمها له ضد الكراهية. - تعرض فينيسيوس لحوادث عنصرية متكررة، منها إهانات من مشجعي فالنسيا في يونيو 2024، حيث حُكم على ثلاثة مشجعين بالسجن، وأخرى من مشجعي بلد الوليد في ديسمبر 2022، حيث أُدين خمسة مشجعين بالسجن. - اعتقلت الشرطة الإسبانية أربعة أشخاص لتورطهم في تعليق دمية بقميص فينيسيوس على جسر، وأُدينوا بالسجن لفترات تتراوح بين 14 و22 شهراً.

أدانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" الإهانات العنصرية التي تعرّض لها مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي، فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة ألباسيتي في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت خسارة النادي الملكي (3-2) بشكل مفاجئ وخروجه من البطولة المحلية.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "من رابطة الليغا هنا ندين أي إهانات عنصرية. سواء داخل الملعب أو خارجه ليس هناك مكان لمن يحملون الكراهية. يا فينيسيوس، الليغا معك". وفي التفاصيل، تعرّض مهاجم النادي الملكي لإهانات عنصرية من جماهير ألباسيتي قبل اللقاء، في وقت لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها النجم البرازيلي مثل هذه الحادثة.

وعاش فيني خلال شهر يونيو/ حزيران عام 2024 لحظات عصيبة بسبب ثلاثة من مشجعي فريق فالنسيا خلال مواجهة الفريقين على ملعب ميستايا، وحينها أُدين هؤلاء المشجعون الثلاثة وصدر حكم بحبسهم لثمانية أشهر، وفي شهر مايو/ أيار عام 2025 أدانت محكمة مقاطعة بلد الوليد خمسة مشجعين كانوا قد وجهوا إهانات للنجم البرازيلي خلال مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد على ملعب خوسيه ثوريا في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2022، بالسجن لمدة عام لكلّ واحد منهم.

كما اعتقلت الشرطة الوطنية في إسبانيا أربعة أشخاص لتورطهم في واقعة وضع لافتة مناهضة لريال مدريد وتعليق دمية بقميص فينيسيوس جونيور على جسر بالقرب من المدينة الرياضية للنادي الأبيض في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عام 2023، قبل مباراة الديربي مدريد أمام أتلتيكو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وأُدينوا بالسجن لمدة تتراوح بين 14 و22 شهراً.