اللموشي يُحقق 3 مكاسب في أول مهامه مع منتخب تونس

- قاد صبري اللموشي منتخب تونس لتحقيق فوز صعب على هايتي بهدف سيباستيان تونيكتي، في أول ظهور له كمدرب، استعداداً لكأس العالم 2026. - أظهر خليل العياري مهاراته الفنية المميزة، مما عزز من خيارات اللموشي الهجومية، بينما قدم إسماعيل الغربي تمريرة حاسمة للهدف الوحيد، مؤكداً دوره الحيوي في الهجوم. - معز النفاتي أظهر صلابته الدفاعية وقدرته على بناء الهجمات، مما يعزز من خيارات اللموشي الدفاعية قبل مواجهة كندا في المباراة القادمة.

استهل مدرب منتخب تونس، صبري اللموشي (54 عاماً)، رحلته مع "نسور قرطاج"، بانتصار صعب على منتخب هايتي، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاء انتصار منتخب تونس تحت قيادة مدربه صبري اللموشي، الذي ظهر للمرة الأولى منذ توليه المهمة خلفاً لسامي الطرابلسي، بفضل الهدف الوحيد، الذي سجله النجم سيباستيان تونيكتي، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول في المواجهة الودية، الأمر الذي يجعل مهمة المدير الفني حاسمة، من أجل تحديد هوية من سيعتمد عليهم خلال اللقاء القادم أمام كندا.

وحقق صبري اللموشي ثلاثة مكاسب رئيسية في اللقاء الودي أمام هايتي، أولها، قدرته على توظيف المهارة الفنية لنجمه الشاب، خليل العياري، الذي يلعب مع الفريق الثاني لنادي باريس سان جيرمان، ويبلغ من العمر 21 عاماً، حيث تمكن من تقديم أوراق اعتماده الدولية بشكل رسمي، بسبب تحركاته الرائعة خلف مدافعي هايتي، الذين عانوا كثيراً من قدرته على نقل الكرة بكل سهولة.

أما ثاني مكسب بالنسبة لمدرب منتخب تونس، فهو إسماعيل الغربي، الذي يلعب على سبيل الإعارة مع نادي أوغسبورغ الألماني، الذي أدى دوراً حيوياً في خط الهجوم مع "نسور قرطاج"، وكان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الوحيد، الذي سجله زميله سيباستيان تونيكتي في الشوط الأول بشباك هايتي، بالإضافة إلى أن صاحب الـ21 عاماً استطاع إظهار ما يتمتع به من مهارة فنية كبرى.

ونختم مع المكسب الثالث، بالنسبة إلى المدرب صبري اللموشي، الذي قام بإشراك معز النفاتي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن مع نادي نوركوبينغ السويدي، بعدما دخل صاحب الـ21 عاماً بديلاً في الشوط الثاني، واستطاع إظهار صلابته الدفاعية، وقدرته على قراءة اللعب، بالإضافة إلى عمله في بناء الهجمات، وهو الأمر الذي افتقده "نسور قرطاج" في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب.

ولعل مكاسب مدرب منتخب تونس، صبري اللموشي، في المواجهة الودية الأولى ضد هايتي، سيتم العمل على استغلالها في اللقاء الثاني أمام منتخب كندا، الذي يتميز بوجود تشكيلة من نجومه المحترفين في الدوريات العالمية، بالإضافة إلى أنه أحد الفرق التي ستلعب في منافسات بطولة كأس العالم 2026.