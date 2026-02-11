اللموشي يحسم جدلاً عُمره 33 عاماً ويقدم وعده لجماهير تونس

- صبري اللموشي، مدرب منتخب تونس، يعبر عن فخره بتولي مسؤولية "نسور قرطاج"، ويؤكد على أهمية تعزيز الهوية الوطنية والروح الجماعية لتحقيق أحلام الجماهير وتطوير كرة القدم المحلية. - يوضح اللموشي أن اختيار اللاعبين يعتمد على الكفاءة والانتماء الوطني، مع التركيز على إعداد فريق قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية، مشيراً إلى أهمية الصبر والتنظيم في تطوير المنتخب. - يرد اللموشي على الانتقادات حول تاريخه كلاعب، موضحاً أنه لم يرفض تمثيل تونس، بل لم تُتح له الفرصة سابقاً، ويعد بالعمل الجاد لرفع مستوى الفريق.

كشف مدرب منتخب تونس الأول، صبري اللموشي (54 عاماً)، في حديثه بالمؤتمر الصحافي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، أنه فخور للغاية، لأنه أصبح المدير الفني لـ"نسور قرطاج"، مؤكداً أن هذه المسؤولية تُعتبر "شرفا كبيرا وفرصة تعزيز كرة القدم المحلية".

ووجه صبري اللموشي رسالة إلى جميع النجوم، بعدما اعتبر أن كل لاعبي منتخب تونس سواء المحليون أو مزدوجو الجنسية، هم أبناء تونس، مُضيفاً: "علينا التمسك بالهوية الوطنية في كل مرحلة تحضيرية قادمة أو خلال خوض المنافسات، وهذه المهمة ليست أكبر تحدّ لي كمدرب، بل أكبر شيء واجهته في حياتي، وهدفي ليس أن أكون مديراً فنياً لنسور قرطاج، بل عليّ العمل على تحقيق أحلام جماهيرنا أيضاً".

وتابع: "مسألة اختيار النجوم لتمثيل منتخب تونس خلال الفترة القادمة، تعتمد على الكفاءة والانتماء الوطني، مع التركيز على تعزيز الروح الجماعية والتلاحم بين عناصر الفريق، من أجل تحقيق أفضل النتائج، مع تأكيدي أن العمل من أجل تطوير المنتخب الأول يتطلب منا صبراً وتنظيماً، لأنني حريص على إعداد لاعبين قادرين على المنافسة سواء في البطولات القارية أو الدولية (يقصد هنا مونديال 2026)".

وأردف: "مهمتي ليست محصورة بعملي كمدرب لمنتخب تونس فقط، بل أريد العمل على تحقيق طموحات الشارع الرياضي في البلاد، مع ضرورة التركيز أيضاً على رفع المستوى الفني والإداري لنسور قرطاج"، لكن صاحب الـ54 عاماً كشف عن تفاصيل للمرة الأولى أمام الرأي العام في بلاده، بعد غموض دام لمدة 33 عاماً عندما تحدث عن ادعاء رفضه عندما كان لاعباً تمثيل منتخب تونس.

وقال اللموشي: "لم أرفض اللعب مع منتخب تونس الأول، بل ما حدث حينها في عام 1993، هو أنني لم أحصل على فرصة من قبل المدرب حينها، يوسف الزواوي، الذي لم يعتمد علي في المواجهة الودية، التي خاضها المنتخب من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا". وواصل: "لقد كنت ألعب حينها مع نادي أوكسير الفرنسي، ولم أرفض في يوم من الأيام حمل ألوان منتخب تونس، وما حدث أن الظروف وقتها لم تكن مواتية، وإن مسألة تأخير أو عدم منح الفرصة لا تعكس رفضي الشخصي للعب مع نسور قرطاج"، ليردّ بذلك صاحب الـ54 عاماً على الانتقادات التي تعرض لها، منذ قرار تعيينه كمدرب للمنتخب الأول، مشيراً في حديثه إلى أن "هذه الانتقادات قائمة على معلومات خاطئة حول تاريخي كلاعب".

وختم صبري اللموشي حديثه: "لقد كانت سياسة منتخب تونس في تلك الحقبة، تفضل اللاعب المحلي على اللاعب مزدوج الجنسية، ما أثر على مشاركتي مع نسور قرطاج، رغم أنني لم أقفل الباب أمامهم، على عكس ما يجري الحديث عنه، ومهمتي الآن كمدرب، التي لا أعتبرها مجرد وظيفة عادية، بل حلم يسعى إلى تحقيقه أي مدير الفني، وأعدكم بأنني سألتزم بالعمل بكل جهد، حتى أرفع مستوى الفريق، الذي يجب أن يعزز مكانته في القارة الأفريقية والدولية".