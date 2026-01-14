اللموشي مدرباً لمنتخب تونس خلفاً للطرابلسي قبل كأس العالم 2026

- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين صبري اللموشي مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني حتى 31 يوليو 2028، خلفًا لسامي الطرابلسي بعد الفشل في كأس أمم أفريقيا. - شهدت الاجتماعات بين وزارة الرياضة والاتحاد التونسي تباينًا في الآراء حول اختيار مدرب تونسي أو أجنبي، لكن الأزمة المالية حالت دون التعاقد مع مدرب أجنبي. - يواجه اللموشي تحديًا كبيرًا في قيادة "نسور قرطاج" قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث تبدأ رحلة المنتخب في 11 يوليو المقبل.

سيقود المدرب الفرنسي من أصول تونسية صبري اللموشي (54 عاماً) منتخب تونس لكرة القدم خلفاً لسامي الطرابلسي، الذي انتهت تجربته مع منتخب تونس إثر الفشل في الوصول إلى المربع الذهبي من كأس أمم أفريقيا في المغرب. وكان الاتحاد قد أعلن مباشرة بعد نهاية مغامرة منتخب تونس في البطولة الأفريقية عن إنهاء التعاقد مع الطرابلسي بالتراضي إثر الفشل في تخطي عقبة منتخب مالي.

وقال الاتحاد التونسي في بيانٍ رسمي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرّب صبري اللموشي لتولي خطة الناخب الوطني (المدير الفني) إلى غاية 31 يوليو 2028".

وكانت وزارة الرياضة قد دعت إلى اجتماع في نهاية الأسبوع الماضي، حضره أعضاء من الاتحاد التونسي، وكذلك المدير الرياضي زياد الجزيري، إلى جانب عددٍ من المدربين واللاعبين السابقين والمحليين من أجل التباحث في ملفات تهم كرة القدم التونسية والمدرب القادم، وبعد الاجتماع كشف بعض المشاركين عن وجود تباين في المواقف، حيث ترغب الوزارة في منح الفرصة مجدداً إلى مدرب تونسي بينما يفضل الاتحاد مدرباً أجنبياً، ولكن أزمته المالية تمنعه من التفاوض مع أسماء قوية، ولهذا كان يأمل في الحصول على دعم مالي من وزارة الرياضة ليكون قادراً على التعاقد مع مدرب جديد.

ونشر الاتحاد التونسي بياناً يوم السبت الماضي، أكد فيه أنّه في حالة اجتماع متواصل إلى حين اختيار المدرب المناسب للمنتخب، من دون أن يقدم المزيد من المعطيات عن سير المفاوضات أو الأسماء التي تحدّث معها، ولكن في نهاية الأمر وقع الاختيار على اللموشي ليقود هذه المهمة الصعبة قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس العالم 2026، المنتظر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حين تبدأ رحلة "نسور قرطاج" يوم 11 يوليو/ تموز المقبل.

وكان الاتحاد قد واجه إشكالاً مشابهاً خلال هذه الفترة من العام الماضي، بعدما كان يرغب في التعاقد مع مدربٍ أجنبي، وشرع في التفاوض مع عديد من الأسماء، إذ حلّ البرتغالي كارلوس كيروش في تونس من أجل التفاوض مع الاتحاد ولكن في النهاية اتُّفق على التعاقد مع مدرب تونسي، وهذا السيناريو تكرّر مجدداً بعد إقالة الطرابلسي، ويبدو أن الاتحاد مُصرٌّ هذه المرّة على استغلال صلاحياته القانونية لاختيار المدرب الذي سيقود "نسور قرطاج".