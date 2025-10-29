- أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية إنذارًا نهائيًا للاعبي تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، مهددة بشطبهما إذا خالفا مدونة السلوك الأخلاقي خلال عام. - فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه على عمر عصر لتهديده الجهاز الفني وتعليق المباراة عمدًا، مما عرض الفريق لخطر الانسحاب. - كما فرضت غرامة مماثلة على محمود أشرف حلمي لتصرفاته غير اللائقة وامتناعه عن دعم زملائه معنويًا أثناء البطولة.

كشفت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، اليوم الأربعاء، عن نتائج التحقيق مع لاعبي منتخب تنس الطاولة، عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، بعد المشاجرة، التي وقعت بينهما أثناء بطولة أفريقيا، التي أقيمت مؤخراً في تونس، وفاز بلقبها المنتخب المصري.

وقرّرت اللجنة الأولمبية المصرية، توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب، حال ارتكابهما أيّ مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي، خلال عام من تاريخ القرار، وأصدرت بياناً رسمياً، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "أصدرت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة اللواء شريف القماطي وعضوية المستشار محمد الأسيوطي وهيثم علي، قراراتها بشأن التحقيقات التي أجرتها على خلفية أحداث مباراة الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمتعلقة باللاعبين عمر عصر ومحمود أشرف حلمي".

وتابع بيان اللجنة الأولمبية المصرية: "انتهت اللجنة إلى توقيع غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (ما يعادل ألفَي دولار أميركي) على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعلياً بتعليقها بتوقفه عمداً عن اللعب، بدعوى وجود زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، ما عرّض الفريق لخطر اعتباره منسحباً وخاسراً للمباراة".

وختم بيان اللجنة الأولمبية المصرية: "كما قرّرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه على لاعب المنتخب، محمود أشرف حلمي، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأولمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة، ومخالفة للتقاليد الرياضية في حقّ زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنوياً أثناء تمثيلهم للمنتخب الوطنية".