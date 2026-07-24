اللجنة الأولمبية الدولية تحسم موقفها من الشكوى ضد إنفانتينو

- أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها لن تحقق مع جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، لأن الشكوى ضده تقع خارج نطاق اختصاصها، حيث تتعلق بقرارات الاتحاد الدولي بشأن الحوكمة والعلاقات مع الحكومات. - قدمت منظمة "فير سكوير" الحقوقية شكوى ضد إنفانتينو لعدم التزامه بالحياد السياسي، بعد دعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تدخل لتعليق إيقاف اللاعب الأميركي فولارين بالوغون. - يدرس الاتحاد النرويجي لكرة القدم تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لـ"فيفا" بشأن قرار تعليق الإيقاف التلقائي لبالوغون، معبرًا عن قلقه البالغ.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، أنها لن تحقق مع جياني إنفانتينو (56 عاماً)، كون الشكوى الموجهة ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقع خارج نطاق اختصاصها. وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فينص البند الثاني من الميثاق الأولمبي على ما يلي: "لا يقبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من الحكومات أو المنظمات أو أي جهات أخرى أي تفويض أو تعليمات من شأنها التدخل في حرية عملهم وتصويتهم".

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن الشكوى المقدمة ضد إنفانتينو تقع خارج نطاق اختصاص لجنة الأخلاقيات التابعة لها، وأضافت: "تتعلق الشكوى الحالية، فيما يخص رئيس فيفا، بقرارات الاتحاد الدولي بشأن حوكمته وإدارته، بما في ذلك علاقاته مع الحكومات، وبتطبيق الاتحاد الدولي لقواعد رياضته، وكلاهما خارج نطاق تطبيق مدونة أخلاقيات اللجنة الأولمبية الدولية". وقدّمت منظمة "فير سكوير" الحقوقية، الخميس، شكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، تفيد بأن إنفانتينو (عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2020)، قد خالف ميثاقها بعدم التزامه بقواعد الحياد السياسي "من خلال تصريحات أو تعبيرات واضحة أخرى عن دعمه للرئيس الأميركي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اعترف خلال كأس العالم الأخيرة، بأنه اتصل بإنفانتينو ليطلب منه مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون. وكان من المتوقع أن يغيب المهاجم عن مباراة منتخب بلاده في دور الـ16 ضد بلجيكا، بعد طرده خلال فوزهم 2-0 على البوسنة والهرسك، ولكن، بعد تدخل ترامب، جرى تعليق الإيقاف لمدة 12 شهراً.

كرة عالمية قضية بالوغون تطارد إنفانتينو.. شكوى أمام اللجنة الأولمبية الدولية

وجاء بيان اللجنة الأولمبية الدولية بعد يوم من الكشف عن أن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، يدرس تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لـ"فيفا"، بشأن قرار تعليق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة المفروض على بالوغون. وفي بيانٍ رسمي، أكدت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافينيس، بأن الاتحاد أبدى "قلقاً بالغاً"، وأن قرار تقديم شكوى من عدمه سيُتخذ في اجتماع مجلس إدارته القادم.