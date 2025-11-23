- يواصل اللاعبون الفرنسيون ترك بصمة قوية في الدوري الإسباني، حيث يتواجد 19 لاعباً فرنسياً هذا الموسم، مما يجعل فرنسا ثاني أكبر مصدر للاعبين في "الليغا" بعد الأرجنتين، مع أسماء بارزة مثل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان. - يبرز تفوق اللاعبين الفرنسيين بفضل قدرتهم على التكيف ومستواهم الفني العالي، مما يجعلهم خياراً مفضلاً للأندية الإسبانية، كما أشار جوليان إسكودي إلى التقارب الثقافي بين فرنسا وإسبانيا. - أنطوان غريزمان هو الأكثر مشاركة بين الفرنسيين في الدوري الإسباني، بينما يتصدر كريم بنزيمة قائمة الهدافين الفرنسيين في تاريخ "الليغا".

شهدت منافسات الدوري الإسباني عبر تاريخها إقبالاً كبيراً من اللاعبين الفرنسيين، حيث يُعدون من أكثر الجنسيات التي تركت بصمة فيها، ولم يكن هذا الموسم استثناءً، بعد أن حافظت فرنسا على مكانتها باعتبارها الدولة الأوروبية الأكثر تصديراً للاعبين إلى "الليغا"، وأحد أكبر المصدرين عالمياً بعد الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي، لتتجاوز قائمة الفرنسيين 180 اسماً ضمت أساطير مثل زين الدين زيدان وتيري هنري، مروراً بكريم بنزيمة ووصولاً إلى الجيل الحالي بقيادة أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.

وسلّط موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس السبت، الضوء على سرّ تفوق اللاعبين الفرنسيين في الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنهم حافظوا في الموسم الكروي الحالي على حضور قوي، إذ يضم أكثر من نصف أندية الليغا لاعباً فرنسياً واحداً على الأقل، ليحتلوا المرتبة الثانية خلف الأرجنتين من حيث عدد اللاعبين. ويضم الدوري الإسباني هذا الموسم 19 لاعباً فرنسياً، يتقدمهم كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيرلاند ميندي مع ريال مدريد، وأنطوان غريزمان وكليمان لونغليه مع أتلتيكو مدريد، وجول كوندي مع برشلونة، في صورة تعكس السمعة الراسخة التي اكتسبها اللاعبون الفرنسيون في الملاعب الإسبانية.

وشرح نجم إشبيلية ولاعب المنتخب الفرنسي السابق جوليان إسكودي الأمر قائلاً: "شهد الإسبان حضور لاعبين فرنسيين كبار في الليغا، وأدركوا الإسهامات الكبيرة التي قدّموها، ما جعلهم ينظرون إليهم باحترام كبير، إذا نجح الفرنسيون بهذا الشكل في الانتقال، فذلك لأننا نعرف أنه يمكننا اختيار لاعبين لديهم مستوى فني أعلى من المتوسط وأكثر قدرة على التكيف مع أي دوري، مهما كان نوع اللاعب الذي يبحث عنه النادي، يمكن العثور عليه في فرنسا".

وأضاف إسكودي في حديثه: "الدوري الفرنسي تنافسي جداً، أكثر من البرتغال مثلاً، اللاعبون جاهزون بالفعل من الناحيتين البدنية والعقلية لتطبيق ما يطلبه المدرب بسرعة وتطويره، هذا ما يُطلب مني دائماً، وغالباً ما تبحث الأندية عن لاعبين ذوي قوة بدنية، تبقى إسبانيا دولة مجاورة، وهناك تقارب ثقافي، هذا يهمنا نحن اللاعبين، نرى أنفسنا في إسبانيا بين غاليسيا وبريتاني، أو جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يشبه كثيراً مرسيليا ومونبلييه ونيس".

ويعتبر أنطوان غريزمان أكثر اللاعبين الفرنسيين مشاركة مع الأندية الإسبانية برصيد 765 مباراة خاضها مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال سوسييداد في جميع البطولات (542 مباراة في الليغا)، متفوقاً على العديد من النجوم أمثال زين الدين زيدان وكريم بنزيمة ورافاييل فاران وتيري هنري وإريك أبيدال وعثمان ديمبيلي، بينما يتربع بنزيمة على قائمة الهدافين الفرنسيين مع الأندية الإسبانية برصيد 354 هدفاً (238 هدفاً في الليغا).