الكويت يتوج بطلاً للدوري للمرة الخامسة على التوالي

- توج فريق الكويت بلقب الدوري الكويتي للمرة الخامسة على التوالي، معززاً صدارته التاريخية برصيد 21 لقباً، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز، مؤكداً نجاح مشروعه الفني والإداري بقيادة المدرب نيبوشا يوفوفيتش. - اعتمد الفريق على مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل يوسف ناصر وطه ياسين الخنيسي وعمرو عبد الفتاح، مما ساهم في تحقيق موسم استثنائي جمع بين اللقب المحلي والإنجاز القاري. - وسّع الكويت الفارق في سجل الأبطال التاريخي، متقدماً على القادسية والعربي، بينما يسعى السالمية لإنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للبطولات الخارجية.

توج فريق الكويت بطلاً للدوري في بلاده وذلك للمرة الخامسة على التوالي، بعد تعادله مع السالمية 3-3 اليوم الجمعة، معززاً صدارته التاريخية لسجل أبطال الدوري برصيد 21 لقباً، وبات أول فريق يحرز لقب الدوري الكويتي لكرة القدم خمس مرات توالياً.

وحسم "الأبيض" اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، لينفرد الفريق الكويتي بالرقم القياسي الذي كان يبلغ أربعة ألقاب متتالية، والذي حققه كل من العربي والقادسية والكويت في فترات مختلفة. وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لموسم استثنائي للنادي، نجح خلاله في الجمع بين اللقب المحلي والإنجاز القاري، بعدما تُوج في وقت سابق بلقب دوري التحدي الآسيوي، ليؤكد نجاح المشروع الفني والإداري للنادي بقيادة المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش.

رياضات أخرى الكويت الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد

واعتمد الكويت خلال مشواره على مجموعة مميزة من اللاعبين، يتقدمهم الهداف التاريخي يوسف ناصر، والمهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي، ولاعب الوسط المصري عمرو عبد الفتاح "عموري" الذي قدم موسماً لافتاً، إلى جانب الحارس الدولي سعود الحوشان، كما واصل الكويت تعزيز هيمنته على البطولة، إذ توج بلقب الدوري في تسعة من آخر عشرة مواسم، في دلالة واضحة على استقرار منظومته الفنية والإدارية.

وبهذا اللقب، وسّع الكويت الفارق في سجل الأبطال التاريخي للمسابقة إلى 21 لقباً، متقدماً على غريمَيه التقليديَّين القادسية والعربي، اللذين يتقاسمان المركز الثاني برصيد 17 لقباً لكل منهما، فيما يأتي كل من كاظمة والسالمية بأربعة ألقاب، ويمتلك الجهراء لقباً واحداً. من جانبه، رفع السالمية رصيده إلى 31 نقطة، ليحافظ على آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمشاركة في إحدى البطولات الخارجية خلال الموسم المقبل.