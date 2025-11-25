الكويت تهزم موريتانيا وتحجز مقعدها في كأس العرب 2025

- حقق منتخب الكويت فوزًا مهمًا على موريتانيا بنتيجة 2-0 في الدوحة، ليضمن مكانه في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العرب 2025 بجانب مصر والأردن والإمارات. - سجل محمد دحام الهدف الأول للكويت في الدقيقة الثامنة، بينما أضاف نوح محمد الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 23، مما عزز تقدم "الأزرق" في الشوط الأول. - رغم تسجيل موريتانيا هدفًا في الشوط الثاني، ألغته تقنية "الفار" بسبب التسلل، لتنتهي المباراة بفوز الكويت، مع إظهار روح رياضية عالية بين الفريقين بعد صافرة النهاية.

تمكّن منتخب الكويت من تحقيق الانتصار على نظيره الموريتاني، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العرب 2025، ليحجز "الأزرق" مكانه في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من: مصر والأردن والإمارات.

ودخل منتخب الكويت وأعين نجومه على تسجيل هدف مُبكر، وهو ما ترجمه محمد دحام في الدقيقة الثامنة، إلا أنه أشعل الجدل بين لاعبي منتخب موريتانيا، الذي اعترضوا على الهدف، بداعي عدم تخطي الكرة بكامل محيطها خط المرمى، لكن الحكم الرئيس احتسب الهدف لصالح "الأزرق"، الذي واصل ضغطه الكبير.

ونجح منتخب الكويت في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ23، بعدما أطلق محمد دحام تسديدة قوية، لكن مدافع منتخب موريتانيا، نوح محمد، حاول التصدي لها برأسه، إلا أنه حولها إلى داخل شباك حارس مرماه عن طريق الخطأ، لينتفض "المرابطون" بعدها، محاولين العودة في النتيجة، لكن "الأزرق" حسم الشوط الأول لصالحه بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب موريتانيا في تسجيل هدف عند الدقيقة الـ56، لكن نجوم منتخب الكويت اعترضوا على الهدف، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، وتؤكد أن الهدف غير صحيح، بسبب وجود لاعب "المرابطين" في موقف تسلل، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ويحجز "الأزرق" مقعده في بطولة كأس العرب 2025.

وبعد إطلاق الحكم صفارة النهاية، توجه نجوم منتخب الكويت إلى نظرائهم في موريتانيا، من أجل مواساتهم، لعدم قدرتهم على خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، التي ستنطلق في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في لقطة تعكس الروح الرياضية، التي تكشف عن قيمة اللعبة الشعبية الأولى في العالم.