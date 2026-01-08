- يواجه باريس سان جيرمان غريمه التاريخي أولمبيك مرسيليا في كأس الأبطال، بعد موسم ناجح حقق فيه ستة ألقاب، بينما يسعى مرسيليا لتحسين نتائجه بعد خيبة أمل في الدوري. - رغم تراجع أداء باريس سان جيرمان في بداية الموسم، إلا أن الفريق يتسلح بعودة عثمان ديمبيلي، الذي يُتوقع أن يكون له دور حاسم في اللقاء، خاصة بعد تألقه في المباريات القوية. - يمتلك باريس سان جيرمان الرقم القياسي في عدد التتويجات بكأس الأبطال، ويسعى لتعزيز هذا الرقم، بينما يبحث مرسيليا عن أول لقب منذ سنوات.

يشرع نادي باريس سان جيرمان في الدفاع عن الألقاب التي تُوّج بها في الموسم الماضي، عندما يُواجه غريمه التاريخي أولمبيك مرسيليا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القدس المحتلة على ملعب جابر الأحمد في الكويت، إذ سيخوض الفريقان صراعاً قوياً من أجل التتويج بكأس الأبطال، ذلك أن مرسيليا حصد الوصافة في الموسم الماضي، بينما فاز الباريسي بالثنائية محلياً.

وكان فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، قد تُوّج في الموسم الماضي بستة ألقاب بداية بالدوري والكأس وكأس الأبطال في فرنسا، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس القارات، ليكون الفريق الثالث تاريخياً الذي يحصد ستة ألقاب في موسم.

وشهدت نتائج نادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي تراجعاً في بداية الموسم الحالي، قياساً بالموسم الماضي، إذ يحتل المركز الثاني خلف منافسه فريق لانس، في وقت لم تشهد فيه نتائج نادي أولمبيك مرسيليا تحسناً كبيراً رغم الصفقات القوية التي أبرمتها إدارة النادي. ورغم ذلك فقد حسم مباراة الذهاب أمام جماهيره، التي أُقيمت في أجواء صعبة على نادي العاصمة، وسط غياب عدد كبير من لاعبيه، خاصة عثمان ديمبيلي، الذي تُوج ليلة "كلاسيكو" فرنسا بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب عام 2025.

وسيخوض نادي باريس سان جيرمان المواجهة متسلّحاً باللاعبين، الذين حققوا الانتصار في "ديربي" باريس، يوم الأحد الماضي، ذلك أن المدرب لويس إنريكي يملك خيارات أكبر، قياساً بآخر لقاء أمام مرسيليا، خاصة بوجود عثمان ديمبيلي، الذي سيكون كلمة السرّ في اللقاء، بحكم أنه عادة ما يتألق في المباريات القوية، وظهر متحفزاً للتألق، بعد فترة الغياب عن المباريات، كما أن الفريق عادة ما يرتفع أداؤه في النصف الثاني من الموسم، ومِن ثمّ من المتوقع أن يقدم أفضل المستويات، خاصة أن حصد لقب أمام أولمبيك مرسيليا سيكون أفضل هدية لجماهير "الباريسي" في بداية العام الجديد.

وفي الأثناء، تعرّضت طموحات نادي أولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى خيبة أمل قوية، منذ أيام قليلة بالخسارة أمام غريمه فريق نانت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وقد ظهر الفريق بمستوى ضعيف، خاصة في الشق الدفاعي مع عدم قدرة الكثير من نجوم الفريق وأصحاب الخبرة على التألق، ما يضعهم تحت ضغط قوي، خاصة أن المدير الفني الإيطالي روبيرتو دي زيربي، كان غاضباً من لاعبيه كثيراً، بعد الخسارة الأخيرة، نظراً لأن الفريق فقد الكثير من النقاط على ملعبه هذا الموسم، وأصبحت الجماهير تضغط على الإدارة من أجل العمل على تحسين النتائج.

ويملك نادي باريس سان جيرمان الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب كأس الأبطال، وذلك في 13 مناسبة، منها آخر ثلاث نسخ توالياً، ويبدو قريباً من دعم رقمه القياسي، بينما تُوج فريق أولمبيك مرسيليا باللقب في ثلاث مناسبات فقط، آخرها في موسم 2011ـ2012، ويبحث عن أول لقب في مختلف المسابقات منذ مواسم عديدة، وسط توقعات بأن يكون اللقاء حماسياً.