- ستُقام النسخة 31 من كأس الأبطال الفرنسي في ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت في 8 يناير 2026، حيث سيتواجه باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا في مباراة مرتقبة خارج أوروبا. - يُعد هذا اللقاء الثالث بين الفريقين في كأس الأبطال، ويأتي بعد فوز مرسيليا على باريس سان جيرمان في ملعب فيلودروم لأول مرة منذ 14 عاماً، مما يضفي طابعاً تاريخياً على المواجهة. - يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز هيمنته بإحراز اللقب الرابع على التوالي، بينما يطمح مرسيليا لكسر صيامه عن الألقاب منذ 2012.

كشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عن مكان النسخة 31 من كأس الأبطال وموعدها، إذ سيكون ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت العاصمة مسرحاً لموقعة باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، وجاء هذا القرار بعد تعذر برمجة المباراة في الصيف للعام الثالث على التوالي بسبب ازدحام جدول مباريات بطل فرنسا، الذي حصد ثنائية الدوري والكأس موسم السابق 2024-2025، ليضرب موعداً مع غريمه الأزلي مرسيليا في مواجهة مرتقبة خارج حدود القارة الأوروبية.

وأكدت رابطة الدوري الفرنسي عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن مباراة القمة ستقام يوم الثامن من يناير/كانون الثاني 2026 في استاد جابر الأحمد الدولي، الذي يتسع لـ58 ألف متفرج. ويُعد الميدان الرئيسي للمنتخب الكويتي، إذ إن الملعب الذي أعيد افتتاحه سنة 2015، سبق أن احتضن منافسات كبرى أبرزها كأس الخليج العربي عامي 2017 و2024، ليكتب الآن صفحة جديدة باستضافة أول نسخة من كأس الأبطال الفرنسية على أرض الكويت، التي تبعد أكثر من 4300 كيلومتر من العاصمة باريس.

وسيكون هذا اللقاء هو الثالث بين باريس سان جيرمان وفريق الجنوب في إطار كأس الأبطال بعد نسختي 2010 و2020، مما يضفي عليه طابعاً تاريخياً. ورغم أن الكويت حسمت السباق أمام سلطنة عُمان وساحل العاج لاستضافة الحدث، تزداد الأجواء إثارة بعدما نجحت تشكيلة أولمبيك مرسيليا قبل أيام فقط في هزيمة النادي الباريسي داخل ملعب فيلودروم لأول مرة منذ 14 عاماً، ليعيد هذا الانتصار الثقة إلى تشكيلة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي.

ويُذكر أن نادي باريس سان جيرمان توج بلقب النسخة الماضية من منافسة كأس الأبطال التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه على موناكو بنتيجة هدف من دون رد. وهذه المرة، سيكون الفريق الباريسي أمام فرصة لتعزيز هيمنته بإحراز اللقب الرابع على التوالي تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، بينما يسعى مرسيليا إلى كسر صيام طويل عن منصات التتويج، إذ يعود آخر ألقابه إلى كأس الرابطة عام 2012، ما يجعل المواجهة أكثر إثارة وترقباً.