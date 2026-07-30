الكونكاكاف واتحاداته يرفضون مشروع "فيفا" ولكن دون تهديد بالمقاطعة

- رفض اتحاد الكونكاكاف مشروع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإنشاء مؤسسة وبيع أسهم كأس العالم للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على القيم الرياضية والحوكمة الشفافة. - أعرب الأعضاء عن قلقهم من غياب الإجراءات القانونية والجدوى من استثمارات رأس المال الخاص، مشددين على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. - قرر الكونكاكاف رفض المقترح وتوجيه أعضائه للتواصل مع الفيفا لاستخدام الاحتياطيات الحالية لتمويل تطوير كرة القدم، مؤكدين أن مستقبل اللعبة يجب أن يبقى في أيدي أسرة كرة القدم.

أكد اتحاد الكونكاكاف في بيان، اليوم الخميس، أنه يرفض المشروع الذي يعتزم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو تنفيذه، والمتعلق بإنشاء مؤسسة وبيع أسهم كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص، لينضمّ إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي كان قد نشر بياناً قبل ساعات مؤكداً رفضه للمشروع الجديد، ومهدداً بعدم مشاركات الاتحادات الأوروبية في أي مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت لم يهدد فيه الكونكاكاف بمقاطعة مسابقات "فيفا".

وجاء في نصّ البيان: "اتحاد الكونكاكاف هو اتحادٌ يجمعه حب كرة القدم، حيث تُعطى الأولوية للرياضة. وانطلاقاً من هذه الفلسفة، بنينا على مدى السنوات العشر الماضية منظمةً قائمةً على خدمة المجتمع، والحوكمة الشفافة، والإدارة المسؤولة طويلة الأجل لكرة القدم. وقد أظهر التاريخ للفيفا وعائلة كرة القدم ما يحدث عندما يغفل القائمون على اللعبة عن هذه القيم. وانطلاقاً من هذا، عقد اتحاد الكونكاكاف اليوم اجتماعاً ضم رؤساء الاتحادات الأعضاء الـ41، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارته، وأعضاء مجلس الفيفا، لمناقشة مقترحٍ أعدّه رئيس الفيفا وقدّمه لإنشاء (مؤسسة الفيفا المتقدمة) وبيع أسهم كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص".

وتابع البيان: "أعرب الأعضاء خلال الاجتماع عن قلقهم البالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة في هذا المقترح، والإطار الزمني القصير، وعدم مراجعة المقترح أو الحصول على موافقة الهيئات الإدارية المختصة في الفيفا. علاوةً على ذلك، أُثيرت تساؤلاتٌ حول جدوى استثمارات رأس المال الخاص لتمويل برامج الفيفا المتقدمة الجديدة والقائمة، في أعقاب النسخة الأكثر ربحيةً من كأس العالم في التاريخ. أكدت المناقشة على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة".

وختم البيان بإعلان موقفه من المشروع: "لهذه الأسباب، قرر اتحاد الكونكاكاف واتحاداته الأعضاء البالغ عددهم 41 اتحاداً ما يلي: رفض المقترح، وتوجيه أعضاء مجلس الفيفا التابعين له بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد كيفية استخدام احتياطياته الضخمة الحالية لزيادة تمويل برنامج (فيفا فورورد) لتطوير كرة القدم في منطقتنا؛ وتوجيه أعضاء مجلس الفيفا بتوجيه الرئيس (إنفانتينو) لضمان مُعالجة أي مسألة وفقاً لإجراءات الحوكمة الرشيدة، من خلال موظفي الفيفا ومجلسها، بما يتوافق مع النظام الأساسي للفيفا. من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الكونكاكاف مجدداً أن مستقبل كرة القدم - وأثمن ما تملك - يجب أن يبقى في أيدي أسرة كرة القدم".