- قمة جزائرية-مغربية في المجموعة الأولى: أسفرت قرعة الكونفيدرالية الأفريقية 2025-2026 عن مواجهة قوية بين اتحاد الجزائر وأولمبيك أسفي المغربي، مع سان بيدرو الإيفواري ودجوليبا المالي، في منافسة شرسة للتأهل. - الوداد المغربي في المجموعة الثانية: يواجه الوداد المغربي أندية نايروبي الكيني، أزام الزامبي، ومانييما الكونغولي، مع فرص كبيرة لتخطي المجموعة بفضل إمكانياته القوية. - مجموعة الموت الرابعة: تضم الزمالك والمصري المصريين، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في منافسة صعبة للتأهل، مع قمة مصرية مرتقبة بين الزمالك والمصري.

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، إذ سيكون هناك قمة جزائرية-مغربية في المجموعة الأولى بين اتحاد الجزائر وأولمبيك أسفي المغربي، وقمة مصرية في مجموعة الموت الرابعة بين الزمالك والمصري ومعهما كايزر تشيفز القوي.

وأسفرت القرعة عن وقوع أندية اتحاد الجزائر أحد المرشحين للمنافسة بقوة على لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في المجموعة الأولى إلى جانب نادي أولمبيك أسفي المغربي، إذ ستشهد المجموعة "ديربي" جزائرياً-مغربياً مُميزاً، وإلى جانبهما في المجموعة هناك سان بيدرو من كوت ديفوار ودجوليبا دي باماكو المالي، في منافسة قوية من أجل حجز مقاعد التأهل إلى الدور الثاني.

أما المجموعة الثانية فضمت نادي الوداد المغربي المرشح أيضاً للذهاب بعيداً في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وإلى جانبه أندية، نايروبي من كينيا وأزام أف سي الزامبي ومانييما الكونغولي الذي يُشارك لأول مرة في هذه البطولة الأفريقية، وستكون حظوظ نادي الوداد المغربي لتخطي هذه المجموعة كبيرة جداً، نظراً لفارق الإمكانيات الكبير مع الأندية المشاركة وقدراته القوية على أرض الملعب.

في المقابل ضمت المجموعة الثالثة نادي شباب بلوزداد المرشح للتأهل إلى الدور الثاني والذهاب بعيداً مع أندية سينغيدا بلاك ستارز في أول ظهور رسمي وأوتوهو الكونغولي ستيليبوش أف سي الجنوب الأفريقي، وسيكون أمام النادي الجزائري فرصة ذهبية لتخطي دور المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني، شرط عدم التهاون مع الأندية التي ستُنافسه في هذه المجموعة.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة فهي مجموعة الموت، إذ ضمت ناديي الزماك والمصري من مصر، وكايزر تشيفز الجنوب الأفريقي والمنافس الشرس والصعب على التأهل، ونادي زيسكو يونايتد الزامبي، وفي وقت ستشهد المجموعة قمة مصرية بين الزمالك والمصري، فإنّ كايزر تشيفز سيكون نادياً مزعجاً جداً للثنائي المصري في رحلة التأهل إلى الدور الثاني في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم.