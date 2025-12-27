الكونغو الديمقراطية.. كابوس الكبار والمرشح الخفي لكأس أمم أفريقيا

- منتخب الكونغو الديمقراطية يثبت جدارته في كأس أمم أفريقيا 2025 بتعادل مثير مع السنغال، مؤكداً أنه ليس مجرد مشارك عابر بل منافس قوي قادر على قلب موازين البطولة. - الأداء التنظيمي والهجومي للكونغو، الذي أظهره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوزه على الكاميرون ونيجيريا، يعزز سمعته ككابوس للمنتخبات الكبرى ويؤكد قدرته على المنافسة. - بفضل الانضباط التكتيكي والقدرة على التكيف، يواصل منتخب الكونغو إثبات مكانته بين الكبار، مما يجعله الحصان الأسود في البطولة ويثير ترقب عشاق الكرة الأفريقية.

صدم منتخب الكونغو الديمقراطية كبار القارة السمراء مجدداً، بعد أن وقف نداً قوياً للسنغال وتعادل معها بهدف لمثله في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025. وأظهر الأداء التنظيمي والهجومي للكونغو أن الفريق ليس مجرد مشارك عابر، بل منافس قادر على قلب موازين البطولة، تماماً كما فعل في تصفيات كأس العالم 2026 عندما تغلب على الكاميرون ونيجيريا في مباريات مفصلية أظهرت قوته الحقيقية.

وفرض الفريق الكونغولي إيقاعه منذ صافرة البداية، وأحكم خطوطه الدفاعية واستغل الفرص الهجومية بذكاء، بينما اعتمد المدرب على أسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، مما أربك المنتخب السنغالي وحرمه من فرض أسلوبه المعتاد على أرض الملعب. وأثبت اللاعبون الشباب من خلال الحماسة التي قدموها أمام السنغال أن لديهم القدرة على المنافسة ضد أي منتخب أفريقي قوي.

وحقق منتخب الكونغو التعادل أمام السنغال ليؤكد أنه كابوس حقيقي للمنتخبات الكبرى التي كانت تعتبره خصماً سهلاً. واستغل الفريق سرعته في الهجمات المرتدة وضغطه على حامل الكرة لإجبار المنافسين على ارتكاب الأخطاء، مما أعاد للأذهان أداءه اللافت في تصفيات كأس العالم، حين تمكن من هزيمة الكاميرون ونيجيريا ليمدّد حلم التأهل إلى المونديال.

وتفوق منتخب الكونغو على الكاميرون بهدف دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يصنع المفاجأة من جديد بتغلبه على نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة مثيرة. وأظهر الفريق في المباراتين قوة فنية وتنظيمية مدهشة سمحت له بقلب التوقعات على منافسين كبار، ليذكّر أنه ليس مجرد منتخب مشارك، بل قوة أفريقية حقيقية قادرة على إحداث المفاجآت.

وأكد التعادل أمام السنغال أن الكونغو يمتلك كل المقومات ليكون الحصان الأسود في البطولة، وأن لقب المرشح الخفي لم يأت من فراغ، كما ساهم الانتصار على الكاميرون ونيجيريا سابقاً في بناء هذه الثقة، بينما عزز الأداء الحالي سمعة الفريق بوصفه كابوساً متجدداً للمنتخبات الكبرى، ما يفرض على الجميع إعادة النظر في قوته الحقيقية.

ويستمر منتخب الكونغو في إثبات أن مكانته بين الكبار ليست وليدة الصدفة، بل نتيجة عمل جماعي وانضباط تكتيكي وقدرة على التكيف مع أصعب الظروف. ويترقب عشاق الكرة الأفريقية بشغف المباريات المقبلة لمعرفة ما إذا كان الفريق سيواصل مفاجآته ويترجم هذه القوة إلى مراحل متقدمة في كأس أمم أفريقيا 2025.